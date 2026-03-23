"Усик жаждет крови": названа первая жертва боксера в украинском футболе

Новый футбольный функционер начал с громкого дела

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF, олимпийский чемпион, первый вице-президент ФК "Полесье" Александр Усик (24-0, 15 КО) нанес свой первый удар в украинском футболе. "Жертвой" боксера стал арбитр Денис Шурман, который отвечал за VAR (система видеопомощи арбитрам) на матче "Полесье" — "Динамо" (1:2).

Что нужно знать

Усик требует жестко наказать арбитра

Александр звонил Андрею Шевченко по поводу судейства

Боксер накануне получил должность в "Полесье"

Усик потребовал пожизненно запретить Шурману заниматься судейской деятельностью. Об этом говориться в совместном заявлении боксера и президента "Полесья" Геннадия Буткевича от понедельника, 23 марта.

По словам Усика, судейская бригада во главе с Николаем Балакиным допустила две грубые ошибки в игре.

На 21-й минуте безосновательно не засчитал гол ФК "Полесье";

На 45+3-й минуте не наказал игрока ФК "Динамо" (Киев) Кристиана Биловара за грубый фол с риском нанесения серьезного повреждения игроку команды-соперника.

Блогер и журналист Игорь Бурбас отметил, что Усик начал выполнять обязанности вице-президента "Полесья" еще до своего назначения 22 марта. Александр якобы звонил президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Шевченко с просьбой, чтобы судейство в матче ЛНЗ — "Полесье" (1:3) было незаангажированным.

Усик и Буткевич жаждут крови. Это люстрация арбитра в чистом виде. Первый удар Усика и нокаут! Игорь Бурбас

Денис Шурман/Фото: УАФ

