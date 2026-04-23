Путину придумали новую кличку: отличилась олимпийская чемпионка
Бывшая спортсменка стала пропагандисткой Кремля
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что президент России Владимир Путин является "истинным демократом". По ее словам, глава Кремля показал образец "демократичности" перед Олимпийскими играми.
Что нужно знать
- Журова назвала Путина "истинным демократом"
- Сеть смеется над ее словами
- Светлана поддерживает путинский режим
Соответствующий комментарий Журовой приводит "РИА Новости". Светлана заявила, что Запад якобы заставлял Путина запретить российским атлетам выступить на Играх без флага и гимна, однако глава Кремля "не пошел по этому пути" и спортсмены сами решали, ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе или нет.
Наш президент с самого начала говорил, что это неприемлемо – смешивать спорт и политику. От общества звучали такие посылы, которые подогревались международными чиновниками, чтобы именно президент РФ, как и другие президенты из других стран, своим спортсменам запрещали ехать на соревнования.
Владимир Владимирович подал серьезный пример, как бы его ни вынуждали запретить нашим спортсменам ехать на соревнования без флага и гимна, когда не пошел по этому пути. Он сразу сказал, что уважает спортсменов и дает им возможность самим принять решение – ехать на соревнования в нейтральном статусе или нет.
Наш президент оказался истинным демократом и человеком, который должен быть примером для всех международных федераций в том, как нужно уважать спортсменов.
В сети лишь посмеялись над словами Журовой. Пользователи шутят, что в компанию "истинных демократов" также входят Александр Лукашенко и Ким Чен Ын. Примечательно, что Светлана сделала заявление на фоне ограничений мессенджеров и Интернета в РФ.
Ранее Путин наградил российских боксеров и отметился нелепыми обвинениями. Глава Кремля обвинил МОК в коррупции.