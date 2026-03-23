Украина - Швеция: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2026

Сине-желтые проведут важные поединки в марте

В четверг, 26 марта, сборная Украины по футболу проведет свой первый матч в 2026 году. Сине-желтые в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 сыграют со Швецией.

Матч Украина — Швеция пройдет на стадионе "Сиутат де Валенсия" в Валенсии (Испания). Начало игры в 21:45 по киевскому времени. Посмотреть встречу в Украине смогут пользователи Megogo по подпискам (Megopack, Megopack Y, Megopack N+S, "Оптимальная", "Спорт" и "Кино+"). Стоимость просмотра от 99 грн/месяц.

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В случае успеха со шведами украинцы за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. Во второй торой встрече наша команда также будет "хозяйкой" поля. В случае двух побед Сине-желтые сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.