"Потеря для России": из РФ бежит топ-фигуристка

Спортсменка хочет выступать за Францию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала огромной потерей потенциальный уход российской фигуристки Софьи Муравьевой в другую национальную команду. Спортсменка отказалась выступать за сборную России.

Об этом сообщает Р-Спорт. 19-летняя фигуристка попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной РФ. Вероятно, это сделано, чтобы получить спортивное гражданство другой страны.

Любого члена сборной возьмите, если мы его потеряем, то это потеря для нас, мы теряем какое-то направление, которое пара или одиночник представляли у нас. У нас очень сильная сборная команда, все работают очень заметно. Каждый понимает, что он может сделать, на каком месте он может быть. Татьяна Тарсова

Муравьева — серебряный призер чемпионата России-2024, бронзовый призер 2023 года. На ее счету два "золото" уровня Гран-при РФ, а также золотая и серебряная медаль чемпионата России по прыжкам 2023 и 2025 годов соответственно.

По информации "СЭ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Софья хочет выступать за сборную Франции. На это ее вдохновила работа с известным тренером-хореографом Бенуа Ришо, который прославился на весь мир на Олимпиаде-2026 в Милане.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) ослабил санкции против российского фигурного катания. ISU разрешил россиянам выступать на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию). При этом на чемпионат мира-2026 и другие турниры текущего сезона россиян не приглашали.