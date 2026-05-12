Сыворотки против бешенства нет? В Минздраве рассказали о ситуации с важным лекарством

Постоянно ведется работа с партнерами для налаживания дополнительных путей поставки

Сообщения об отсутствии в Киеве сыворотки против бешенства не соответствуют действительности. Ведь по состоянию на май в Украине есть достаточный запас.

Об этом "Телеграфу" сообщили в Министерстве здравоохранения. Все ответственные ведомства регулярно проводят мониторинг обеспечения регионов антирабическими сыворотками.

"По результатам мониторинга, в случае необходимости, осуществляется оперативное перераспределение остатков как между регионами, так и между поставщиками услуг", — говорится в документе.

В Минздраве добавили, что в 2026 году государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" было закуплено антирабического иммуноглобулина 17 391 флакон, ориентировочный срок поставки – июль 2026 года.

Сколько сыворотки против бешенства в Украине сейчас:

Днепропетровская область — 780 флаконов;

Запорожская область — 80 флаконов;

Львовская — 207;

Николаевская — 302;

Одесская — 237;

Харьковская — 209;

город Киев — 145.

Сколько в Украине сыворотки от бешенства

При этом общее количество флаконов антирабического иммуноглобулина в Украине составляет 4 821. В Минздраве уже отметили, что работают с партнерами для налаживания дополнительных путей поставки. В частности, при поддержке Всемирной организации здравоохранения достигнуты договоренности о получении антирабического иммуноглобулина в качестве гуманитарной помощи. Ожидаемый срок поставки июнь-июль 2026 года.

Что предшествовало

По данным ТСН, которое ссылается на сообщение врача в сети, в Киеве якобы нет антирабического иммуноглобулина в достаточном количестве.

"По состоянию на 1 мая он находится в трех учреждениях здравоохранения столицы из четырех определенных для введения иммуноглобулина", — говорится в материале.

Сообщение о бешенстве

То есть одно из заведений, по словам пользователя, осталось без сыворотки против бешенства. Впрочем, в Минздраве отметили, что постоянно проводят перераспределение иммуноглобулина, чтобы не было недостатка.

