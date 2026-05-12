Сыворотки против бешенства нет? В Минздраве рассказали о ситуации с важным лекарством
Постоянно ведется работа с партнерами для налаживания дополнительных путей поставки
Сообщения об отсутствии в Киеве сыворотки против бешенства не соответствуют действительности. Ведь по состоянию на май в Украине есть достаточный запас.
Об этом "Телеграфу" сообщили в Министерстве здравоохранения. Все ответственные ведомства регулярно проводят мониторинг обеспечения регионов антирабическими сыворотками.
"По результатам мониторинга, в случае необходимости, осуществляется оперативное перераспределение остатков как между регионами, так и между поставщиками услуг", — говорится в документе.
В Минздраве добавили, что в 2026 году государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" было закуплено антирабического иммуноглобулина 17 391 флакон, ориентировочный срок поставки – июль 2026 года.
Сколько сыворотки против бешенства в Украине сейчас:
- Днепропетровская область — 780 флаконов;
- Запорожская область — 80 флаконов;
- Львовская — 207;
- Николаевская — 302;
- Одесская — 237;
- Харьковская — 209;
- город Киев — 145.
При этом общее количество флаконов антирабического иммуноглобулина в Украине составляет 4 821. В Минздраве уже отметили, что работают с партнерами для налаживания дополнительных путей поставки. В частности, при поддержке Всемирной организации здравоохранения достигнуты договоренности о получении антирабического иммуноглобулина в качестве гуманитарной помощи. Ожидаемый срок поставки июнь-июль 2026 года.
Что предшествовало
По данным ТСН, которое ссылается на сообщение врача в сети, в Киеве якобы нет антирабического иммуноглобулина в достаточном количестве.
"По состоянию на 1 мая он находится в трех учреждениях здравоохранения столицы из четырех определенных для введения иммуноглобулина", — говорится в материале.
То есть одно из заведений, по словам пользователя, осталось без сыворотки против бешенства. Впрочем, в Минздраве отметили, что постоянно проводят перераспределение иммуноглобулина, чтобы не было недостатка.
