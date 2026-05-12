Причастен ли Зеленский к делу "Династии": в НАБУ дали однозначный ответ

Экс-глава ОП фигурирует в деле хищения сотни миллионов грн

В НАБУ четко отметили, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в досудебном расследовании по делу экс-руководителя ОП Андрея Ермака. Однако секретарь СНБО Рустем Умеров фигурирует в другом деле.

Об этом сообщил руководитель НАБУ Семен Кривонос на брифинге по делу "Династии". По его словам, Зеленский не фигурировал в этом деле даже как свидетель или каким-либо другим образом.

"Секретарь СНБО Умеров имеет статус свидетеля в рамках отдельного производства НАБУ, где расследуют закупки дронов и вооружения", — заявил руководитель САП Клименко.

Кривонос добавил, что другие следственные версии относительно принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках продолжающегося досудебного расследования.

Что предшествовало

11 мая Ермаку объявили подозрение из-за разворовывания средств на элитном строительстве в Киевской области. По части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Известно, что 12 мая подозрение получили еще 6 человек, среди которых может быть Алексей Чернышев, занимавший должность вице-премьера министра с 2024 по 2025 год, а также сбежавший бизнесмен Тимур Миндич. По данным следствия, в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин в Киевской области.

