Не только Ермаку. НАБУ раздало новые повестки по делу об элитном строительстве

В списке есть бывший вице-премьер-министр

Во вторник, 12 мая, НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 6 участникам группы, разоблаченной на легализации почти 500 млн на элитном строительстве под Киевом. Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак также получил подозрение по этому делу.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, за 2021–2025 годы подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин в Киевской области.

Известно, что среди них:

бывший вице-премьер-министра Украины;

бизнесмен (один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас");

другие лица.

Официально НАБУ не называет имена подозреваемых, однако, по словам нардепа Алексея Гончаренко, речь идет об Алексее Чернышеве, который занимал должность вице-премьер-министра с 2024 по 2025 год, а также о сбежавшем бизнесмене Тимуре Миндиче.

"Бывшему вице-премьеру Чернышеву, Миндичу и еще 4 лицам объявили о подозрениях относительно легализации приобретенного преступным способом имущества в особо крупных размерах. Речь идет об имениях "Династия" в Козине", — пишет Гончаренко.

Алексей Чернышев

Тимур Миндич

Детали от НАБУ

По данным следствия, в 2021-2025 годах подозреваемые легализовали более 460 млн грн через строительство 4 частных резиденций и SPA-зоны в Козине. Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га.

"Часть израсходованных на строительство средств получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций. А это — почти 9 млн долл. США. Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО "НАЕК" Энергоатом", — говорится в материале.

Напомним, что 11 мая бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку объявили подозрение из-за хищения средств на элитном строительстве в Киевской области. Подозрение должностное лицо получило по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

