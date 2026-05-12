Возможно ли "аэропортное перемирие" с Россией: в Европе оценили шансы на успех

В ЕС считают, что наряду с дипломатическими шагами нужно усиливать санкции против РФ

Так называемое аэропортное перемирие может быть неплохим шагом в направлении завершения войны России против Украины. В то же время Москва не демонстрирует реальных признаков готовности к миру.

Такие оценки в ответ на вопрос корреспондентки "Телеграфа" дали министры обороны Ирландии и Финляндии, которые 12 мая находятся в Брюсселе для участия в заседании Совета ЕС по вопросам обороны. Кроме того, главы оборонных ведомств Евросоюза обсудят военную поддержку Украины. Участие в обсуждении примет министр обороны Украины Михаил Федоров (онлайн) и представители НАТО.

Как оценивает аэропортное перемирие министр по делам Европы и обороны Ирландии Томас Бирн

Томас Бирн.

— Мы хотим видеть прекращение огня, что означает надежный, долговременный и устойчивый мир для Украины, а также выход России из Украины. Это действительно очень важно.

Мы поддерживали переговоры, продолжающиеся между США, Украиной и Россией, и также делали другие шаги, в частности, сегодня обсуждаем безопасность Украины. Расширение Европейского Союза с включением Украины является ключевой частью любого мирного урегулирования.

Поэтому мы бы поддерживаем любой шаг к миру и прекращение этой незаконной российской агрессии. Но в то же время, я думаю, нам следует и дальше усиливать санкции и работать над следующим пакетом санкций, — сказал он в комментарии "Телеграфу".

Что думает об аэропортном перемирии министр обороны Финляндии Антти Гяккянен

Антти Гяккянен.

— Прекращение огня — хороший способ начать какое-то лучшее развитие ситуации. Но Россия все еще не демонстрирует никаких признаков какого-либо перемирия или мира, — отметил он в ответе корреспондентке "Телеграфа".

Что такое аэропортное перемирие

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Politico рассказал, что Украина предлагает Европе принять участие в возобновлении мирных переговоров с Россией, начав с небольшого, но конкретного шага: взаимного прекращения атак сторон на аэропорты друг друга.

По словам главы МИД, такая инициатива могла бы дать европейским лидерам четкую роль в дипломатических усилиях на фоне замедления переговоров между Киевом и Москвой под эгидой США. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

Как сообщал "Телеграф", в ЕС убеждены, что пока не следует запускать новый трек переговоров между Европой и Россией, ведь Кремль не демонстрирует настоящей готовности к миру. Вместо этого, стоит сосредоточиться на давлении на Москву, считают главы МИД европейских стран.