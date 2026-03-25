Украина - Швеция: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые пытаются попасть на Мундиаль

В четверг, 26 марта, сборная Украины по футболу сыграет со Швецией в отборе на чемпионат мира-2026. Игра несет принципиальный характер, ведь проигравший, покинет турнир.

Рассудит встречу интернациональная бригада арбитров во главе с португальцем Жоау Пиньейру

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Швеция. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Поединок Украина — Швеция пройдет на стадионе "Сиутат де Валенсия" в Валенсии (Испания). Противостояние состоит из одной игры, а потому цена ошибки слишком велика. Сборная Украины столкнулась с большими проблемами из-за травм — несколько ключевых исполнителей травмированы: Довбик, Зинченко, Михавко, Матвиенко, еще двое дисквалифицированы за перебор желтых карточек: Малиновский и Конопля.

У шведов также не все идеально с составом. Основной форвард команды Александер Исак не успел восстановиться после серьезной травмы.

Где смотреть матч Украина — Швеция

Матч Украина — Швеция будет доступен для бесплатного просмотра на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Игру также можно посмотреть на OTT-платформе по подпискам "Кино", "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Стоимость — от 99 грн/месяц.

Прогноз на матч Украина — Швеция

По мнению букмекеров, сборная Украины является аутсайдером противостояния. Аналитики vbet, считают Сине-желтых андердогами. На победу сборной Украины букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,08. В то же время триумф шведов в основное время более вероятен — коэффициент 2,66.

Самым вероятным исходом встречи специалисты называют победу Швеции со счетом 0:1. Коэффициент на это событие — 1,9.

История встреч

Украинцы и шведы принципиальные соперники. Команды встречались между собой 5 раз: трижды побеждали Сине-желтые, 1 раз была зафиксирована ничья, 1 победа на счету Швеции. Сборные сыграли 2 официальные встречи: На Евро-2012 и Евро-2020. Оба раза украинцы победили со счетом 2:1.

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В случае успеха со шведами украинцы за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. Во второй встрече наша команда также будет "хозяйкой" поля. В случае двух побед Сине-желтые сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.