Україна — Швеція: де і коли дивитись матч відбору на ЧС-2026

Синьо-жовті проведуть важливі поєдинки у березні

У четвер, 26 березня, збірна України з футболу проведе свій перший матч у 2026 році. Синьо-жовті у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 зіграють зі Швецією.

Що потрібно знати

Збірна України не зуміла вийти на ЧС-2026 напряму

Україна зіграє зі Швецією у півфіналі стикового раунду

На переможця чекає гра з переможцем дуелі Польща – Албанія

Про це повідомляє "Телеграф".

Матч Україна — Швеція пройде на стадіоні "Сіутат де Валенсія" у Валенсії (Іспанія). Початок гри о 21:45 за київським часом. Подивитися зустріч в Україні зможуть користувачі Megogo за підписками (Megopack, Megopack Y, Megopack N+S, "Оптимальна", "Спорт" та "Кіно+"). Вартість перегляду від 99 грн/місяць.

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У разі успіху зі шведами українці за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У другій зустрічі наша команда також буде "господаркою" поля. У разі двох перемог Синьо-жовті зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.