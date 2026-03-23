Україна — Швеція: де і коли дивитись матч відбору на ЧС-2026
Синьо-жовті проведуть важливі поєдинки у березні
У четвер, 26 березня, збірна України з футболу проведе свій перший матч у 2026 році. Синьо-жовті у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 зіграють зі Швецією.
Що потрібно знати
- Збірна України не зуміла вийти на ЧС-2026 напряму
- Україна зіграє зі Швецією у півфіналі стикового раунду
- На переможця чекає гра з переможцем дуелі Польща – Албанія
У прямому етері матч Україна – Швеція покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".
Матч Україна — Швеція пройде на стадіоні "Сіутат де Валенсія" у Валенсії (Іспанія). Початок гри о 21:45 за київським часом. Подивитися зустріч в Україні зможуть користувачі Megogo за підписками (Megopack, Megopack Y, Megopack N+S, "Оптимальна", "Спорт" та "Кіно+"). Вартість перегляду від 99 грн/місяць.
Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У разі успіху зі шведами українці за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У другій зустрічі наша команда також буде "господаркою" поля. У разі двох перемог Синьо-жовті зіграють на ЧС-2026 у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом. Мундіаль пройде у червні/липні 2026 року в США, Канаді та Мексиці.