Не в Москве и не в Киеве: где Путин может встретиться с Зеленским — пять возможных стран

Найдены наиболее нейтральные и политически удобные локации

Среди возможных площадок, где российский глава Владимир Путин мог бы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским есть сразу несколько вариантов. Они варьируются от знакомых ранее переговорных площадок до новых государств.

В связи с последним заявлением пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о готовности главы Кремля к личным переговорам, "Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Gemini, какие страны подошли бы для этого события.

Всего ИИ выделил пять основных площадок, обосновывая выбор каждой из них.

Турция

Согласно мнению Gemini, именно Турция (Стамбул или Анкара) является наиболее верятным посредником. Данный вариант рассматривается из-за роли Анкары как посредника в предыдущих переговорах. Кроме того, в этом варианте для России отсутствуют юридические риски, так как Турция не присоединялась к Римскому статуту.

Справка: Римский статут — это договор, который создал Международный уголовный суд (МУС) и позволяет суду выдавать международные ордера на арест. В отношении Путина МУС уже выдал ордер, потому он может быть арестован в странах, которые признали Римский статут.

ИИ называет дополнительным фактором попытку возврата к "Стамбульскому формату" переговоров 2022 года. То есть, речь идет о попытке прямых переговоров Украины и России, которые проходили при посредничестве Турции весной 2022 года.

Беларусь

Данный вариант ИИ считает спорным, поскольку Беларусь фигурирует в военных действиях против Украины. И ранее Киев уже отвергал эту страну, как место для встречи.

Однако же для Москвы встреча в Беларуси могла бы иметь символическое значене. Как объясняет Gemini, речь идет об идее "Минского процесса" и влиянии на постсоветское пространство.

Справка: Минские соглашения – общее название для двух документов. Первый, под названием "Минский протокол", был подписан в сентябре 2014 года. В феврале 2015-го лидеры "нормандской четверки" утвердили вторые Минские соглашения, или "Комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе". Они предусматривали двустороннее прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей, отвод тяжелого вооружения и создание зоны безопасности в этих районах. Также должен был действовать мониторинг ОБСЕ, а Верховная Рада должна была принять постановление об определении территории Донбасса, на которую распространяется особый статус и принять закон, запрещающий преследование участников конфликта.

Китай

Искусственный интеллект называет одной из возможных площадок Пекин в контексте усиления роли Китая как глобального посредника. Однако выбор именно этой площадки может уменьшить роль США и ЕС в переговорах, а для России расширить дипломатическую опору за пределами западных стран.

Страны Персидского залива

Как нейтральные площадки указываются ОАЭ и Саудовская Аравия. Ранее государства уже принимали участие в гуманитарных и переговорных инициативах. Речь идет, в том числе, об обменах пленными.

Кроме того ОАЭ и Саудовская Аравия оставались нейтральными в отношении войны. Потому, как полагает ИИ, эти государства становятся удобной площадкой для встречи.

Венгрия

Пятым вариантом Gemini назвал Венгрию, поскольку это единственная столица в ЕС и НАТО, которую Россия могла бы счесть приемлемой. Однако искусственный интеллект не учел важного момента — после парламентских выборов 2026 года в Венгрии премьер-министром стал Петер Мадьяр, а Виктор Орбан потерял свой пост, на котором находился 16 лет.

В данном варианте ИИ акцентирует именно на позитивном отношении Орбана к Путину и его критику насчет расширение военной поддержки Украины.

Что в итоге

ИИ подчеркивает, что на данный момент заявления о готовности к личной встрече могут носить лишь политико-дипломатический характер. Кроме того, Gemini не исключает, что слова о готовности к разговору могут быть направлены на формирование переговорной повестки и информационного давления, а не набыстрое проведение саммита и решение проблемы.

