"Украинский Холанд" забил супергол в стиле Ибрагимовича (видео)

Молодой украинский футболист оправдывает свое прозвище

В воскресенье, 22 марта, украинский центральный нападающий Артем Степанов забил свой третий гол за "Утрехт" в чемпионате Нидерландов. Это произошло в матче против "Го Эхед Иглс" в 28 туре чемпионата Нидерландов.

Что нужно знать

Степанов отличился в домашнем матче

Украинец сделал 4-е голевое действие в Нидерландах

Артем получил прозвище "украинский Холанд" за сходство с Эрлингом Холандом из "Манчестер Сити"

18 летний Степанов вышел основе, а под занавес первого тайма забил чудесный соло гол. Об этом сообщает "Телеграф".

На 37-й минуте встречи Артем удвоил преимущество хозяев. Украинец получил мяч в чужой штрафной, обыграл вратаря, а затем на замахе убрал нескольких футболистов, после чего переправил мяч в ворота мимо двух защитников.

Это взятие ворот напомнило многим знаменитый гол шведа Златана Ибрагимовича за "Аякс".

Степанов перешел в "Утрехт" на правах аренды из немецкого "Байера". Артем, которого называют украинским "Холандом" за внешнее сходство с известным норвежским форвардом, в 9-и матчах Эредивизи забил 3 гола и отдал 1 ассист.

