Украина - Швеция: онлайн голов в матче отбора ЧМ-2026 (видео)

Сине-желтые пытаются пробиться на Мундиаль

В четверг, 26 марта, сборная Украины по футболу сыграет со Швецией в отборе на ЧМ-2026. Победитель выйдет в финал квалификации, а проигравший, будет готовиться до следующего отборочного цикла.

Что нужно знать

Украина сыграет с Швецией

Букмекеры на стороне шведов

Рассудит встречу интернациональная бригада арбитров во главе с португальцем Жоау Пиньейру

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче Украина — Швеция. В этой статье оперативно будут добавлено видео голов. Следить детально за игрой можно в нашей трансляции: "Украина — Швеция: онлайн-трансляция матча". Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн голов в матче Украина — Швеция в отборе на ЧМ-2026 (обновляется)

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В случае успеха со шведами украинцы за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. Во второй встрече наша команда также будет "хозяйкой" поля. В случае двух побед Сине-желтые сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.