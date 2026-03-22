В Беларуси хотели устроить патриотический салют, но получилась "коричневая чума" (видео)

Забавный момент произошел на футболе

В Беларуси стартовал чемпионат страны по футболу. Чиновники Мозыря хотели устроить патриотическое пиротехническое шоу, однако лишь повеселили сеть.

Аккаунт dzenews в Threads опубликовал видео момент, который быстро завирусился в сети. Дело в том, что планировалось запустить в воздух дым в цветах флага Беларуси, однако в дело вмешался ветер.

На стадионе в Мозыре прошла торжественная церемония открытия нового сезона. Открывали его "Славия Мозырь" и "Динамо Минск". На мероприятие позвали тренера сборной Беларуси Виктора Гончаренко, главу АБФФ (Ассоциация белорусской федерации футбола) Евгения Булойчика, а также председателей исполкомов Ивана Крупко и Елену Павлечко. Все они нажали на кнопку, после чего над стадионом выпустили дым красного и зеленого цвета.

После того как зеленый и красный цвета смешались "коричневое облако" накрыло трибуны. Момент вызвал волну шуток в сети. Пользователи отметили символизм в произошедшем — за официальным цветами лукашенковской Беларуси скрывается "коричневая чума".

Напомним, в отношении белорусского футбола продолжают действовать ограничения УЕФА, введенные в марте 2022 года из-за поддержки полномасштабного вторжения РФ в Украину. В отличие от российских команд, белорусские сборные и клубы не отстранены от участия в турнирах, но официальные международные игры в Беларуси запрещены.