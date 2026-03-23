Президенты украинских футбольных клубов провели тайную встречу: о чем договорились
Поводом для собрания стал судейский скандал в игре "Полесье" — "Динамо"
На днях в украинском футболе произошло нерядовое событие — в Equides Club под Киевом встретились президенты футбольных клубов Украинской премьер-лиги (УПЛ). Главной темой обсуждения стала реформа арбитража.
- На встречу допускались лишь конечные бенефициары команд УПЛ
- Часть владельцев клубов проигнорировали собрание
- Бурбас рассказал, что решили президенты
Об этом сообщил блогер и журналист Игорь Бурбас. Также данное собрание подтвердили журналисты "ТаТоТаке".
Поводом для президентских сборов стал судейский скандал в матче "Полесье" — "Динамо" (1:2), где рефери и VAR необъяснимым образом допустили несколько серьезных ошибок, которые повлияли на итоговый результат. По информации источников, встречу инициировали президенты ФК "Полесье" Геннадий Буткевич, НК "Верес" Иван Надеин и ФК "Кривбасс" Константин Караманиц.
Бурбас отметил, что владелец "Александрии" Сергей Кузьменко не приехал в Equides Club из-за матча команды против "Динамо" (0:5). По той же причине, вероятно, там не оказалось президента Бело-синих Игоря Суркиса. Кроме того, не пришли на встречу президенты "Шахтера" и "Зари" Ринат Ахметов и Евгений Геллер соответственно. К слову, Горняки в этот день играли в Лиге конференций.
Бурбас добавил, что владельцами команд было принято "фундаментальное решение" — отделиться от Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Главное фундаментальное решение, принятое владельцами клубов — это отделиться от УАФ. Причем в прямом и переносном смысле этого слова. Что значит в прямом, спросите вы, а я отвечу инсайдом. УПЛ уезжает из Дома футбола. Причем в ближайшее время. Уже процесс запущен, и нужно только найти офис, в который всем составом переехать, чтобы не было зависимости от УАФ.
Другой темой разговора стало судейство. Буткевич предложил наказать Дениса Шурмана, отвечающего за VAR на матче "Полесье" — "Динамо". К слову, в понедельник, 23 марта, житомирский клуб опубликовал заявление Буткевича, в котором требуют отстранить Шурмана от судейской деятельности пожизненно.
Напомним, "Кривбасс" накануне угодил в скандал. Дело в некачественном газоне на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.