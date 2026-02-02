Гвоздик оказался в тяжелейшем нокауте, выигрывая бой по очкам (видео)

Украинец проиграл бой, который был обязан довести до победы

В ночь, на понедельник, 2 февраля, на арене Meta Apex в Лас-Вегасе (США, штат Невада) проходит грандиозное шоу профессионального бокса Zuffa Boxing 02. В основном карде выступил бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе, бронзовый призер Олимпиады-2012 Александр Гвоздик (21–3, 17 KO).

Что нужно знать

Гвоздик неудачно дебютировал в промоушене Zuffa Boxing

Александр проиграл сербскому американцу Калайджичу

"Гвоздь" оказался в тяжелом нокауте

На ринге украинцу противостоял американец сербского происхождения Радивое Калайджич (30–3, 22 KO). Об этом сообщает "Телеграф".

"Гвоздь" блестяще начал поединок, отправив "двойкой" серба в нокдаун уже на второй минуте боя. Калайджич поднялся и даже не думал сдаваться. Тем не менее уже в 4-м раунде Радивое вновь оказался на канвасе, а в пятом от нокдауна серба спас рефери, который не начал отсчет после того, как тот присел. В седьмом раунде Калайджич перевернул ход боя, отправив украинца в нокдаун, а затем и в тяжелый нокаут.

Добавим, что "Гвоздь" лидировал на судейских записках, причем один из рефери отдал украинцу все 6 раундов.

Напомним, в рамках вечера бокса Гвоздик — Калайджич состоялось несколько занимательных поединков. В раннем андеркарде Джамар Талли жестко нокаутировал Девонте Уильямса, а Дамейжн Ванхаутер техническим нокаутом остановил мексиканскую "Бомбу". На сайте "Телеграф" доступно видео этих боев.