Артистку хорошо знают в Украине, но она поддерживает войну

Надежда Бабкина — известная советская и российская артистка, которая хорошо знакома украинскому зрителю. Она последовательно поддерживает политику Кремля, распространяет пропаганду и была доверенным лицом Путина на выборах. В этот день, 19 марта, артистка отмечает день рождения.

"Телеграф" рассказывает, как сейчас живет путинистка Надежда Бабкина, которая поддерживает путинский режим и выступает на оккупированных территориях Украины.

Надежда Бабкина и ее поддержка Путина

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года, сегодня ей исполнилось 76 лет. Она советская и российская народная и эстрадная певица, бессменный руководитель ансамбля и театра "Русская песня". Даже в таком преклонном возрасте она остается одной из самых влиятельных и медийных фигур в российском культурном пространстве.

Надежда Бабкина.

Свою карьеру она построила на популяризации российских народных песен. В 1974 году Бабкина основала ансамбль "Русская песня", который со временем вырос в крупный государственный театр в Москве.

Кроме музыки и песен, Бабкина известна также как медийное лицо, она много лет светится на российском телевидении, в частности, в телешоу "Модный приговор". Также артистка активно занималась политикой, она была в составе путинской партии "Единая Россия", будучи депутатом Мосгордумы.

В 2024 году Надежда Бабкина стала доверенным лицом Путина на президентских выборах. Она полностью разделяет его политический курс и поддерживает войну в Украине.

Надежда Бабкина была доверенным лицом Путина.

Что Бабкина говорит о войне?

Надежда Бабкина, как преданная путинистка, поддерживает войну и выступает на оккупированных территориях. Так, в 2022–2023 годах певица посещала Луганск и Мариуполь с концертами.

Как пишет ТСН, во время выступлений на оккупированных территориях Бабкина иногда исполняет украинские песни, мотивируя это необходимостью "сохранения многообразия культур".

Надежда Бабкина всегда была на хорошем счету в Кремле.

В своих интервью певица называет Украину "разменной монетой Запада" и утверждает, что украинский народ находится под влиянием "агрессивной пропаганды".

Бабкина уверена, что Россия "делает все правильно и обязана защитить русских людей". За свою позицию и поддержку войны она внесена в санкционные списки Украины, Канады, Латвии и ряда других стран.

