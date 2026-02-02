Гвоздик опинився у важкому нокауті, виграючи бій за очками (відео)

Українець програв бій, який мав довести до перемоги

У ніч на понеділок, 2 лютого, на арені Meta Apex у Лас-Вегасі (США, штат Невада) проходить грандіозне шоу професійного боксу Zuffa Boxing 02. В основному карді виступив колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі, бронзовий призер Олімпіади-2012 Олександр Гвоздик (21–3, 17 KO).

Що потрібно знати

Гвоздик невдало дебютував у промоушені Zuffa Boxing

Олександр програв сербському американцю Калайджичу

"Цвях" опинився у тяжкому нокауті

На рингу українцю протистояв американець сербського походження Радівоє Калайджич (30–3, 22 KO). Про це повідомляє "Телеграф".

"Цвях" блискуче розпочав поєдинок, відправивши "двійкою" серба в нокдаун вже на другій хвилині бою. Калайджич підвівся і навіть не думав здаватися. Проте вже в 4-му раунді Радівоє знову опинився на канвасі, а в п’ятому від нокдауну серба врятував рефері, який не почав відлік після того, як той присів. У сьомому раунді Калайджич перевернув хід бою, відправивши українця в нокдаун, а потім у важкий нокаут.

Додамо, що "Цвях" лідирував на суддівських записках, причому один із рефері віддав українцеві всі 6 раундів.

Нагадаємо, у рамках вечора боксу Гвоздик — Калайджич відбулося кілька цікавих поєдинків. У ранньому андеркарді Джамар Таллі жорстко нокаутував Девонте Вільямса, а Дамейжн Ванхаутер технічним нокаутом зупинив мексиканську "Бомбу". На сайті "Телеграф" доступно відео цих боїв.