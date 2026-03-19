Более 100 грн за пачку. Какие сигареты сейчас самые дешевые в Украине и где их найти

Многие табачные изделия, а именно сигареты, значительно подорожали за 2025 год. Если раньше пачку можно было приобрести за 60 грн, то сейчас за 100 грн. Однако большинство позиций имеют цену от 120 грн за упаковку.

"Телеграф" сравнил стоимость сигарет в популярных супермаркетах. Обратим внимание, что цена может немного отличаться в зависимости от города и наличия акционного предложения.

Цены в "Варусе"

В магазинах "Варус" самыми дешевыми сигаретами есть Rothmans SuperSlims стоит 110 грн, далее следуют Monte Carlo – 120 грн, а Прилуки Классические 12 – 120 грн за упаковку.

Цены на сигареты в "Варусе"

В 2025 году цены на сигареты были от 60 грн. Как видно на фото, позиций дешевле 100 грн было в разы больше.

Цены на сигареты в Варусе в 2025

Цены в "Сільпо"

В "Сільпо" есть сигареты по 119,94 грн — Прилуки Классические 10 с фильтром. Пачка Monte Carlo Red стоит 120 грн, L&M First Cut — 120 грн, а Rothmans Nanо с фильтром — 124,94 грн.

Цены на сигареты в "Сильпо"

Цены в "АТБ"

В магазинах "АТБ" сигареты стоят немного дешевле, чем в предыдущих магазинах. Так, Rothmans Blue стоит 105,95 грн, LD Red – 107 грн, а Winston XS Violet – 110 грн за упаковку.

Цены на сигареты в "АТБ"

Выходит, что дешевле всего покупать сигареты в магазинах "АТБ", а самые высокие цены — в "Сільпо".

Где дешевле всего покупать сигареты

