"Крепкий орешек" угасает. Почему Брюс Уиллис больше не живет с семьей и где будет его мозг после смерти

Звезда боевиков в свои 71 не знает, что болен

Когда-то он в одиночку спасал мир на экранах, а сегодня ведет свою самую тихую и сложную битву. 19 марта легендарному Брюсу Уиллису исполняется 71 год.

Пока поклонники пересматривают классику мирового кино, семья актера делает все возможное, чтобы сохранить последние крупицы его личности, которую беспощадно стирает неизлечимый недуг. "Телеграф" собрал актуальные данные о самочувствии звезды "Крепкого орешка" и о том, как изменилась его внешность.

Болезнь изменила его до неузнаваемости

На текущий момент состояние Брюса Уиллиса характеризуется как стабильное, но с признаками постепенного ухудшения. Актер живет с лобно-височной деменцией (ЛВД) — редким и агрессивным заболеванием, которое кардинально отличается от болезни Альцгеймера.

Близкие отмечают, что Брюс страдает анозогнозией — состоянием, при котором человек не осознает собственную болезнь. Хотя это в определенной степени защищает его психику от стресса, для его супруги Эммы Хеминг и бывшей жены Деми Мур это стало настоящим испытанием на выносливость. В сети одно время ходили слухи, мол, актер почти полностью утратил речевые навыки, однако их опровергла одна из дочерей знаменитости.

У него все в порядке, он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, и самое замечательное — это как мы сплочены, так это мило. Мы действительно одно целое Румер Уиллис

Внешне Уиллис заметно изменился: он выглядит значительно похудевшим, а его взгляд часто кажется отрешенным. Несмотря на физическую слабость и замедленные движения, актер все еще узнает своих дочерей и чувствует эмоциональную связь с родными, хотя эта связь теперь держится не на словах, а на прикосновениях и присутствии.

Брюс Уиллис был замечен в Калифорнии в сентябре 2024 года.

Летом 2025 года стало известно, что Брюс живет отдельно от близких. В сентябре Хеминг сообщила, что переселение тяжелобольного мужа в дом с сиделкой пошло на пользу всей семье.

Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок Эмма Хеминг жена актера

Актер с женой Эммой Хеминг.

Эмма также сообщила, что после смерти мужа передаст его мозг на научные исследования. Это решение далось ей непросто, однако она убеждена, что такой шаг необходим для изучения лобно-височной деменции — заболевания, стремительно лишающего человека памяти, ясности мышления и самостоятельности.

