Франция - Украина: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые попытаются отобрать очки у Трехцветных

В четверг, 13 ноября, сборная Украины по футболу сыграет поединок 5-го тура в квалификации на чемпионат мира-2026. Соперником нашей команды станет команда Франции.

Что нужно знать

Франция примет Украину в Париже

В первом круге французы одолели украинцев со счетом 2:0

Рассудит встречу интернациональная бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Украина. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Франция — Украина (обновляется)

Аудиотрансляция матча Франция — Украина

Накануне 5-го тура французы фактически обеспечили себе 1-е место в квартете, а вместе с ним и прямую путевку на Мундиаль. Для этого Трехцветных достаточно взять 3 очка в двух оставшихся играх. У Сине-желтых ключевая игра (против Исландии) впереди, однако успех в поединке с французами может существенно облегчить борьбу за 2-е место. Добавим, что в случае равенства по очкам место команды в таблице определяет разница голов.

Матч Франция — Украина состоится в Париже на стадионе Парк-де-Пренс. Накануне "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру, а также делился прогнозом на эту встречу.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.