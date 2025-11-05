Клоунада в политике и скандал с женами: главные интриги в жизни "Короля" украинского футбола Блохина

Легенда футбола не раз попадал в неоднозначные истории

В среду, 5 ноября, одному из величайших украинских футболистов Олег Блохину исполнилось 73 года. Бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР блистал на футбольных полях мира в 70-х и 80-х годах прошлого века.

"Телеграф" вспоминает известные скандалы вокруг Блохина. К слову, все они произошли уже после того, как Олег Владимирович завершил карьеру игрока.

Политическая деятельность и конфликт интересов

Блохин после окончания карьеры футболиста занимался общественно-политической деятельностью. В 2002 году избрался в Верховную Раду от Коммунистической партии, однако уже спустя несколько месяцев перешел во фракцию Социал-демократической партии. Как признавался тогда Олег Владимирович в большую политику его привлек интерес.

Если в двух словах, главная причина — интерес к жизни, в которой нужно попробовать все. К тому же в Верховной раде я занимаюсь близким мне делом: работаю в комитете по делам молодежной политики, спорта и туризма. Так что за интересы спорта и, в частности, футбола есть кому постоять. Олег Блохин

Олег Блохин в матче против "Атлетико"

Завершил карьеру политика Блохин в 2006 году после того, как его блок не смог пересечь 3-процентный проходной барьер, набрав лишь 1,01% голосов избирателей на выборах. До этого в политической карьере легенды произошла неоднозначная ситуация. Блохин работал в Раде и руководил национальной сборной по футболу. Из-за публичной критики Олег Владимирович даже подал в отставку, однако ее не приняли. В итоге Блохин стал первым тренером, который вывел сборную Украины на Мундиаль.

Один из народных депутатов, член комитета по регламенту (не буду называть его фамилию), весь испереживался: мол, когда же я тренирую, если днем заседаю в парламенте? Пользуясь случаем, хочу ему на этот вопрос ответить. Ну, во-первых, сессия длится только с десяти утра до шести вечера, а кроме того, есть перерыв с двух до четырех, поэтому сборной руководить я могу если не в перерыве, то вечером или ночью. Впрочем, не думаю, что мой график его волновал — скорее это был чистый пиар. Олег Блохин

Позже Блохин называл свою работу в парламенте "клоунадой".

Я думаю, что в политику больше не вернусь, по крайней мере в ближайшее время. Наблюдая за нынешним парламентом, я просто смеюсь. Я уже был в политике — и из меня сделали клоуна. Вы ведь помните, как я отказывался от мандата депутата, как оставлял национальную сборную. А еще был один политик, который для страны не сделал ничего — и он пытался снять меня с поста тренера национальной сборной и с депутатства. Поэтому, когда депутаты поймут, что их выбрал народ и они должны работать в пользу этого народа и нашей страны, а не бороться за что-то свое лично, тогда клоунада закончится, а мы начнем движение вперед. Олег Блохин

Методика работы и кадровая политика

Блохин — жесткий тренер. В ноябре 2004 года Блохин выгнал из сборной Украины трех ключевых исполнителей: Чечера и Зотова из донецкого "Металлурга" и Закарлюку из "Ильичевца". Все трое не явились на восстановительные процедуры и командный ужин, прийдя на базу только около 2 часов ночи, где их дождался Блохин.

После успеха в сборной Блохин возглавил киевское "Динамо", где его история началась со скандала. Главная звезда Бело-синих Артем Милевский пришел на презентацию тренера в халате. Такое Блохин простить не мог — "Миля" был переведен в дубль, а затем выставлен на трансфер. Официальная причина — нарушение спортивного режима.

Конфликт между Милевским и Блохиным длился до 2021 года и завершился публичными извинениями Артема.

Скандалы с журналистами

Блохин имел вспыльчивый характер и взрывался на пресс-конференциях, когда все шло не по его плану. К примеру, в 2008 году во время пресс-конференции Блохина в ФК "Москва" тренер публично поссорился с польскими журналистами. Блохин предложил предоставить перевод на польский язык уже после мероприятия, сославшись на нехватку времени. Представители СМИ отказались.

В 2011 году Олег Владимирович на пресс-конференции сборной Украины поругался с оператором телеканала "Интер". В конце спора Блохин передал руководству телеканала, чтобы в следующий раз они поменяли оператора.

Скандал с женами

За квартиру обладателя "Золотого мяча" разгорелась борьба между бывшей и нынешней женами. Об этом в сентябре 2025 года сообщил блогер Игорь Бурбас. Первая жена Блохина Ирина Дерюгина с дочерью Ириной и нынешняя избранница именитого футболиста Анжела с двумя дочерьми (Анна и Екатерина) не могут поделить жилье. Вероятно, стороны пойдут в суд.

Олег Блохин со второй женой Анжелой

Ирина Дерюгина и Олег Блохин

Ирина Дерюгина с дочерью Ириной сейчас работает в сборной Украины по художественной гимнастике

Справка: Блохин — один из лучших футболистов в истории советского футбола. Обладатель "Золотого мяча" (1975). Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, двукратный обладатель Кубка кубков УЕФА, победитель Суперкубка УЕФА. В 2021 году признан национальной легендой Украины.

Олег Блохин и его Золотой мяч

В 1989 году накануне прощального матча Блохина Тамара Гвердцители исполнила песню "Виват, король!". Композиция была написана Юрием Рыбчинским (слова) и Геннадием Татарченко (музыка) специально для футболиста.

Интервью Блохина перед прощальным матчем

