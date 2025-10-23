"Шахтер" — "Легия": онлайн-трансляция матча

Донецкий клуб рвется в плей-офф 3-го по силе еврокубка

В четверг, 23 октября, "Шахтер" сыграет поединок 2-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025//26. Накануне Горняки потеряли лидерство в чемпионате Украины.

Что нужно знать

"Шахтер" принимает варшавский клуб в Кракове

Горняки — фавориты матча

Рассудит встречу португальская бригада арбитров во главе с Густаву Корреей

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Легия". Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Легия" (обновляется)

Новости перед матчем "Шахтер" — "Легия" и аудиотрансляция игры

Где смотреть матч "Шахтер" — "Легия"

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" — "Легия" покажет медиа-платформа Megogo. Посмотреть поединок смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 279 грн за месяц. Бесплатно игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Добавим, что игра состоится в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски".

Прогноз на матч "Шахтер" — "Легия"

По мнению букмекеров, Горняки являются безоговорочными фаворитами встречи. На победу дончан специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,76. В то же время триумф гостей менее вероятен — коэффициент 4,35. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы "Шахтера" в 54% против 22% за "Легию".

История встреч

Команды пересекались между собой на официальном уровне в отборе Лиги чемпионов 2006/07. Тогда Горняки дважды обыграли поляков со счетом 3:2 и 1:0.

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в еврокубке. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3).

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на втором месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" сыграет с "Динамо".