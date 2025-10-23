"Шахтар" — "Легія": онлайн-трансляція матчу

Донецький клуб рветься у плей-оф 3-го за силою єврокубка

У четвер, 23 жовтня, "Шахтар" зіграє поєдинок 2-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Напередодні Гірники втратили лідерство у чемпіонаті України.

Що потрібно знати

"Шахтар" приймає варшавський клуб у Кракові

Гірники – фаворити матчу

Розсудить зустріч португальська бригада арбітрів на чолі з Густавом Корреєю

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Легія". Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Легія" (оновлюється)

Новини перед матчем "Шахтар" — "Легія" та аудіотрансляція гри

Де дивитись матч "Шахтар" — "Легія"

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Легія" покаже медіаплатформа Megogo. Подивитися поєдинок зможуть володарі передплат "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 279 грн за місяць. Безкоштовно гру в прямому етері можна переглянути на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах. Додамо, що гра відбудеться у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі".

Прогноз на матч "Шахтар" — "Легія"

На думку букмекерів, Гірники є беззаперечними фаворитами зустрічі. На перемогу донеччан фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,76. В той самий час тріумф гостей менш ймовірний — коефіцієнт 4,35. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги "Шахтаря" у 54% проти 22% за "Легію".

Історія зустрічей

Команди перетиналися між собою на офіційному рівні у відборі Ліги чемпіонів 2006/07. Тоді Гірники двічі обіграли поляків із рахунком 3:2 та 1:0.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися в основний етап Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників у єврокубку. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3).

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на другому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зіграє з "Динамо".