"Самсунспор" - "Динамо": онлайн-трансляция матча

Бело-синие попытаются взять первые очки в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 23 октября, киевское "Динамо" сыграет гостевой поединок в рамках 2-го тура основного этапа Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26. Накануне Бело-синие вновь не сумели добыть победу в чемпионате Украины.

Что нужно знать

"Динамо" проведет гостевой поединок с "Самсунспором" в Турции

Киевский клуб — аутсайдер противостояния

Рассудит встречу интернациональная бригада арбитров во главе с исландцем Ивар-Орри Кристьянссоном

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Самсунспор" — "Динамо". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Самсунспор" — "Динамо" (обновляется)

Новости перед игрой "Самсунспор" — "Динамо" и аудиотрансляция матча

Где смотреть матч "Самсунспор" — "Динамо"

В прямом эфире в Украине игру "Самсунспор" — "Динамо" покажет медиа-платформа Megogo. Посмотреть поединок "Самсунспор" — "Динамо" смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 279 грн за месяц. Бесплатно матч в прямом эфире можно посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Добавим, что игра состоится в Самсуне (Турция) на стадионе "Самсун Йени Ондокуз Майис".

Прогноз на матч "Самсунспор" — "Динамо"

По мнению букмекеров, киевский клуб является аутсайдером встречи. Специалисты оценили вероятность победы хозяев в 47% против 25% за гостей. Добавим, что аналитики назвали счет 1:1 самым вероятным исходом встречи (коэффициент 5,60).

История встреч

Команды впервые сыграют между собой.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отбора квалифицировалось в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. Киевляне стартовали в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2).

В чемпионате Украины киевляне находятся на третьей позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".