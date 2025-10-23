"Самсунспор" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу
-
-
Біло-сині спробують взяти перші очки у 3-му за силою єврокубку
У четвер, 23 жовтня, київське "Динамо" зіграє гостьовий поєдинок у рамках 2-го туру основного етапу Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. Напередодні Біло-Сині знову не зуміли здобути перемогу у чемпіонаті України.
Що потрібно знати
- "Динамо" проведе гостьовий поєдинок із "Самсунспором" у Туреччині
- Київський клуб – аутсайдер протистояння
- Розсудить зустріч міжнародна бригада арбітрів на чолі з ісландцем Івар-Оррі Крістіанссоном
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Самсунспор" — "Динамо". Початок гри о 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу "Самсунспор" — "Динамо" (оновлюється)
Де дивитись матч "Самсунспор" — "Динамо"
У прямому етері в Україні гру "Самсунспор" — "Динамо" покаже медіаплатформа Megogo. Переглянути поєдинок "Самсунспор" — "Динамо" зможуть володарі підписок "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 279 грн за місяць. Безкоштовно матч у прямому етері можна переглянути на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах. Додамо, що гра відбудеться у Самсуні (Туреччина) на стадіоні "Самсун Єні Ондокуз Майїс".
Прогноз на матч "Самсунспор" — "Динамо"
На думку букмекерів, київський клуб є аутсайдером зустрічі. Фахівці оцінили ймовірність перемоги господарів у 47% проти 25% гостей. Додамо, що аналітики назвали рахунок 1:1 найімовірнішим результатом зустрічі (коефіцієнт 5,60).
Історія зустрічей
Команди вперше зіграють між собою.
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбору кваліфікувалося в основний етап Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. Кияни стартували в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2).
У чемпіонаті України кияни перебувають на третій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".