Появились помидоры с запахом... попкорна. Зачем их изобрели и можно ли купить в Украине?

ГМО-томаты с необычным вкусом вывели селекционеры — и не просто ради забавы

В провинции Чжэцзян на востоке Китая ученые вывели в теплице помидоры, которые на вид совершенно обычные, но имеют удивительный сладкий аромат – запах попкорна с маслом. Такого результата добились не случайно, а в результате хирургически точной модификации генома томата, пишет портал MyNews.

Одновременно были подавлены два гена, отвечающие за подавление ароматических соединений. После этого помидоры начали источать характерный аромат отборного ароматного риса, напоминающий свежий попкорн с маслом.

Зачем это було нужно? Все просто. Помидоры входят в число самых урожайных овощных культур в мире. В 2023 году только Китай произвел более 70 миллионов тонн – более трети от мирового объема. Но за этими масштабами скрывается недостаток, который потребители давно заметили: вкус помидоров ухудшается .

Вместо того чтобы пытаться восстановить традиционный вкус томата, группа китайских и австралийских исследователей обратилась за вдохновением к ароматному рису.

Зная, что ароматный рис ценится дороже своих собратьев без запаха, ученые начали экспериментировать с генетической системой CRISPR/Cas9. В итоге у них получилось создать новый сорт томатов, издающих запах жареной кукурузы. В дальнейшем они рассчитывают заинтересовать потребителей в надежде, что новые помидоры будут пользоваться спросом и вырастут в цене.

Стоит заметить, что в Украине семена таких томатов пока не продаются, зато "Телеграф" рассказывал про отличный лайфхак, как улучшить вкус помидоров на своей грядке — удобрениями можно повлиять и на сахарность, и на кислотность, и даже на запах.

