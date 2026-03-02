З’явилися помідори із запахом... попкорну. Навіщо їх винайшли та чи можна купити в Україні?

ГМО-томати з незвичайним смаком вивели селекціонери — і не просто задля забави

У провінції Чжецзян на сході Китаю вчені вивели у теплиці помідори, які на вигляд абсолютно звичайні, але мають дивовижний солодкий аромат – запах попкорну з олією. Такого результату досягли невипадково, а в результаті хірургічно точної модифікації геному томату, пише портал MyNews.

Одночасно було пригнічено два гени, які відповідають за придушення ароматичних сполук. Після цього помідори почали виділяти характерний аромат добірного ароматного рису, що нагадує свіжий попкорн з олією.

Навіщо це було потрібне? Все просто. Помідори входять до числа найбільш урожайних овочевих культур у світі. У 2023 році лише Китай виробив понад 70 мільйонів тонн – понад третину від світового обсягу. Але за цими масштабами ховається недолік, який споживачі давно помітили: смак помідорів погіршується .

Замість того, щоб намагатися відновити традиційний смак томату, група китайських та австралійських дослідників звернулася за натхненням до ароматного рису.

Знаючи, що ароматний рис цінується дорожче за своїх родичів без запаху, вчені почали експериментувати з генетичною системою CRISPR/Cas9. У результаті їм вдалося створити новий сорт томатів, що видають запах смаженої кукурудзи. Надалі вони розраховують зацікавити споживачів, сподіваючись, що нові помідори матимуть попит і зростуть у ціні.

Варто зауважити, що в Україні насіння таких томатів поки не продається, натомість "Телеграф" розповідав про відмінний лайфхак, як покращити смак помідорів на своїй грядці — добривами можна вплинути і на цукровість, і на кислотність, і навіть на запах.

