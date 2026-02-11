Его продукция была государственным секретом, а теперь на руинах шепчет тишина: история уничтожения легендарного одесского завода

История одесского предприятия, которое родилось на высоте советской индустрии и умирало на глазах своих работников на протяжении почти двадцати лет.

Когда-то здесь кипела жизнь: тысячи одесситов каждое утро проходили через проходную, цеха работали круглосуточно, а продукция шла на космические программы и оборонку. Сегодня на месте завода "Эпсилон" — торговый центр, автосервисы и склады.

Как одно из крупнейших предприятий поселка Котовского превратилось из оборонного гиганта в руины, рассказывает Телеграф.

Тысячи рабочих мест и продукция для ракет: как "Эпсилон" стал сердцем промышленной Одессы

В 1968 году в Одессе появился завод, который должен был снабжать электронными компонентами военно-промышленный комплекс и космическую отрасль Советского Союза. "Эпсилон" специализировался на производстве резисторов, конденсаторов и других электронных пассивных деталей, без которых не обходилась ни одна сложная техника.

Предприятие расположилось на улице Паустовского в поселке Котовского и быстро стало градообразующим центром района. Здесь работали тысячи людей, а сам завод превратился в узнаваемую локацию с высоким забором и непрерывным потоком рабочих возле проходной.

Название "Эпсилон" было выбрано неслучайно. Греческой буквой ε (эпсилон) в физике обозначают диэлектрическую проницаемость – главный параметр при производстве конденсаторов. Даже в наименовании предприятия заложен намек на профиль его работы.

В 1980-е завод достиг своего расцвета. Он стал частью научно-производственного объединения с передовым оборудованием, собственными лабораториями и социальной инфраструктурой. Работники могли отправить детей в заводские детсады, отдохнуть на базах предприятия. Большинство продукции имело гриф секретности – компоненты использовались в советских ракетах, системах связи и авиационной технике.

Почему завод не пережил девяностые

Распад СССР в 1991 году стал началом конца для "Эпсилона". Военные заказы исчезли практически мгновенно, а рынок заполонили дешевые электронные компоненты из Юго-Восточной Азии. Завод пришлось искать новые пути выживания.

Руководство попыталось перейти на выпуск товаров народного потребления. На мощностях "Эпсилона" начали собирать телевизоры под собственной маркой "Epsilon", видеомагнитофоны и бытовую технику. Предприятие стало акционерным обществом, но серьезных инвестиций так и не появилось.

Огромные производственные цеха потребовали колоссальных затрат на отопление и содержание. Завод больше не мог себе это позволить. Постепенно площади начали сдавать в аренду под склады, небольшие мебельные мастерские, офисы. Производство сокращалось, а количество арендаторов росло.

"Мало счастья работать на этом заводе и несчастье присутствовать до последнего дня при его смерти", — говорит Людмила Долгожив, бывшая работница "Эпсилона".

Марина Степанова, работавшая на четвертом этаже, рассказывает: "Я работала на четвертом этаже, самую серединку запекали, в декрет ушла отсюда, и туда больше не вернулась — развалили".

Что осталось от легендарного предприятия

В начале 2000-х процесс банкротства "Эпсилона" длился годами. Завод окончательно прекратил функционировать как единый производственный организм в середине десятых. Территорию начали распродавать.

Многие одесситы помнят завод не только как место работы, но и как часть школьной жизни. Сюда водили на трудовую практику учащихся из окрестных школ.

Игорь Ландер вспоминает: "Нас в 101 гоняли и на СРЗ-1, и на "Красную гвардию", но в основном именно на "Эпсилон".

Для кого завод стал местом, где прошли лучшие годы

"Я на этом заводе проработала с 1971 по 1993 годы. И мы запускали это помещение", — комментирует Людмила Сайчик фотографию нового корпуса, которую выложили в соцсети.

Сегодня на территории бывшего "Эпсилона" расположен торговый центр, магазины, склады и автосервисы. От промышленного гиганта остались только бетонные корпуса, постепенно перестраиваемые под нужды современного бизнеса. Многие одесситы по привычке до сих пор называют эту локацию "остановка Эпсилон", хотя самого завода давно нет.

История "Эпсилона" — это история тысяч советских предприятий, которые не смогли адаптироваться к новой реальности. Завод, когда-то поставлявший комплектующие для космических программ, превратился в обычную недвижимость для аренды.

