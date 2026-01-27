Два продукта — и никакой вони: как пожарить рыбу без запаха (видео)

Эти советы вам понадобятся

Жарка рыбы – одна из тех кухонных процедур, после которых запах надолго "поселяется" в квартире. Даже вытяжка и открытые окна не всегда избавляют от характерного аромата. В соцсетях набирают популярность сразу два простых лайфхака, которые, по словам пользователей, помогают почти полностью нейтрализовать вонь во время приготовления. Об этом говорится на TikTok-странице "azarchiknata1020".

Как пожарить рыбу без запаха

Первый способ связан с панировкой. В TikTok утверждают, что если перед жаркой обвалять рыбу не в пшеничной, а в кукурузной муке, резкий запах почти не появляется. Такая панировка создает тонкую защитную пленку, которая "запечатывает" рыбный аромат внутри, а также делает корку более хрустящей. Пользователи отмечают, что кухня после такой жарки не требует длительного проветривания.

Второй трюк работает параллельно – для воздуха в помещении. Пока рыба готовится, на плите рекомендуют поставить маленькую кастрюлю с водой. В нее щедро насыпают молотую корицу или добавляют несколько палочек, а также по желанию немного лимонного сока. Смесь доводят до кипения и оставляют на слабом огне. Аромат корицы перебивает запах жарки, наполняя кухню теплым пряным ароматом.

Специалисты отмечают, что оба метода работают по простому принципу: кукурузная мука уменьшает высвобождение летучих соединений, создающих рыбный запах, а корица нейтрализует его в воздухе. В то же время, советуют не забывать о базовой вентиляции и не перегревать масло, ведь именно дым от жира часто усиливает неприятный аромат.

Таким образом, два привычных продукта – кукурузная мука и корица – могут превратить жарку рыбы из "ароматного испытания" в обычный кухонный процесс без лишнего вони.