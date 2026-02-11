Живое напоминание о лете: это стойкое растение добавит уюта зимой

Есть комнатное растение, которое удивляет своей стойкостью и выносливостью

Комнатные растения — отличное дополнение интерьера и служат для дополнительного уюта. Однако когда за окном зима, а в доме прохладно, не все вазоны выживут. Для таких случаев отличным решением будет филодендрон — стойкое и выносливое к холодам растение с экзотической зеленью.

"Телеграф" рассказывает, почему среди комнатных растений филодендрон выделяется как лучшее растение для холодной зимы.

Филодендрон — что нужно знать о растении?

Филодендрон отличается от капризных экзотических растений своей способностью выживать в суровых комнатных условиях, пишет Actualno.com. При этом он не замирает на время холодов, а продолжает активно расти и развиваться.

Среди его главных преимуществ — выносливость и красивый эффектный вид. Своими зелеными листочками он точно поднимет настроение хозяевам дома и создаст позитивный настрой и воспоминания о лете.

Фото: Getty Images

Пока другие растения в вазонах "спят" или замирают на зиму, филодендрон чувствует себя отлично, растет и радует глаз свежей зеленью. Он прекрасно очищает воздух в комнате, улучшая общий микроклимат.

Еще одно преимущество — он неприхотлив в уходе и от вас не потребуется лишних усилий. Он адаптируется к короткому световому дню и прекрасно чувствует себя даже в глубине комнаты. Поливать его нужно всего раз в 1-2 недели.

