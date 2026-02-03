В Харькове прогнозируется целых четыре периода сильных морозов до -24: когда к ним готовиться

Очень холодная погода не покинет город почти до конца месяца

Февраль в Харькове в этом году ведет себя нетипично и уже успел удивить синоптиков. До конца месяца в городе сохранится устойчивая зимняя погода, а ночная температура в течение большинства дней будет стабильно ниже -10 градусов.

В общем, в течение 3-23 февраля будут периоды, когда ночные показатели термометров зафиксируются около -24…20 градусов, по данным синоптического веб-сайта "Meteo". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Февраль в Харькове будет холодным

Очень холодная погода ожидается уже в начале февраля, 3-8 числа, когда ночные температуры будут достигать -25…-23 °C. В дневные часы при этом также будет сохраняться ощутимый минус от -15 до -3 °C. Местами прогнозируется снег.

Далее, с 9 по 11 февраля, ночная температура снова будет опускаться до -20 градусов, хотя днем может быть -6. В этот период ожидается сухая погода.

Затем температура ненадолго повысится, но уже 16 февраля ожидается новая волна холода – ночью снова до -20°C.

В середине февраля синоптики также предупреждают об арктическом холоде. Если 17-19 февраля температура ночью будет от -17 до 14, а днем от -14 до -5 градусов, то уже с 20 по 22 февраля показатели снова опустятся до -24 градусов в ночное время и -16 градусов в дневное. В течение этой недели также следует готовиться к снегу.

Погода в Харькове. Фото: Мeteo

