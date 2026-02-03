Посмотрите, что вы теряете. Украинцы наштамповали ярких мемов о лютых морозах

До потепления осталось совсем немного

Украину накрыла вторая волна сильных морозов, что особенно тяжело еще и потому, что россияне бьют по энергообъектам, пытаясь лишить нас тепла и света. Однако в этих трудных обстоятельствах украинцы не теряют чувство юмора.

"Телеграф" собрал мемы и шутки о морозах, которые "гуляют" по сети. Иронизируют по поводу холодины и скользкого льда, покрывшего наши улицы. Шутят, что погода солнечная, но есть минусы.

Мем о морозах в Украине

Украинцы шутят о холоде

"Комната наслаждения" сейчас – это теплый уголок квартиры. А вот владельцам собак тяжело, потому что их нужно выгуливать в любую погоду.

Самое сильное наслаждение сейчас – согреться

Этой зимой владельцам собак приходится нелегко

Шутка о жизни в Украине этой зимой

Иронизируют по поводу ежедневного "аттракциона" — добраться на работу. Это трудно сделать не упав, потому что очень скользко. Также есть шутки о том, что вместе со снегом в Киеве "тает" и асфальт.

Шутят и о гололедице

Вместе со снегом сходит и дорожное покрытие

Сколько будут держаться морозы в Украине

Известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что период с 1 по 4 февраля может стать самым холодным в нашей стране за последние 20 лет. Минимальные значения температуры воздуха в ночное время составят -20...-25 градусов, за исключением южной половины, Приазовья и Закарпатья.

По прогнозу Кибальчича, 1–4 февраля местами по низменным участкам местности мороз окрепнет до -26…-31 градуса. В дневные часы ожидается -12...-18 градусов, в южной части -6...-11. После 4 февраля морозы значительно снизятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупированное побережье Азовского моря сковало льдом. В Кирилловке, Геническом районе и Мариуполе море промерзло в десятках метров от берега. Подобное явление наблюдалось из-за низких температур в Черном море, однако Азовское замерзло значительно сильнее.