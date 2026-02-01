От -17 до +4 за неделю: в Днепре стоит готовиться к температурному скачку

Февраль ворвался в город с сильными морозами

В Днепре зафиксированы сильные морозы. Однако в ближайшие дни произойдет существенное изменение погодных условий.

По прогнозам "Sinoptik", в течение одной недели температура воздуха в городе повысится сразу на более чем 20 градусов — от зимних морозов до ощутимого весеннего тепла. Детальнее об этом написал "Телеграф".

Прогноз погоды в Днепре на первую неделю февраля.

Начало недели будет самым холодным. В понедельник и вторник, 2-3 февраля, ночью температура опустится до -17…-16 градусов, а днем столбики термометров будут держаться в пределах -11…-10. Морозная погода будет сопровождаться облачностью.

Уже со среды, 4 февраля, морозы начнут постепенно ослабевать. Ночная температура поднимется до -14, а днем ожидается около -8 градусов.

Во второй половине недели потепление станет более ощутимым: в четверг и пятницу дневные показатели вырастут до -5…-1, а ночные — до -9…-7 градусов. Местами возможен небольшой снег.

Наибольшие изменения прогнозируются на выходные. В субботу, 7 февраля, температура днем достигнет +4 градусов, а ночью будет колебаться около нуля. В воскресенье сохранится плюсовой температурный фон — до +3 днем и 0 ночью. Осадки в эти дни возможны в виде мокрого снега и дождя, а также повысится риск гололеда на дорогах.

Погода в Днепре. Фото: Sinoptik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о синоптической ситуации в Днепре на месяц. Синоптики прогнозируют постоянные температурные качели.