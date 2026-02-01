З -17 до +4 за тиждень: у Дніпрі варто готуватись до температурного стрибка

Лютий увірвався у місто зі сильними морозами

У Дніпрі зафіксувались сильні морози. Однак найближчими днями відбудеться суттєва зміна погодних умов.

За прогнозами "Sinoptik", протягом одного тижня температура повітря в місті підвищиться одразу на понад 20 градусів — від зимових морозів до відчутного весняного тепла. Детальніше про це написав "Телеграф".

Прогноз погоди у Дніпрі на перший тиждень лютого

Початок тижня буде найхолоднішим. У понеділок і вівторок, 2-3 лютого, вночі температура опускатиметься до -17…-16 градусів, а вдень стовпчики термометрів триматимуться в межах -11…-10. Морозу погоду супроводжуватиме хмарність.

Вже із середи, 4 лютого, морози почнуть поступово слабшати. Нічна температура підніметься до -14, а вдень очікується близько -8 градусів.

У другій половині тижня потепління стане більш відчутним: у четвер та п’ятницю денні показники зростуть до -5…-1, а нічні — до -9…-7 градусів. Місцями можливий невеликий сніг.

Найбільш зміни прогнозуються на вихідні. У суботу, 7 лютого, температура вдень досягне +4 градусів, а вночі коливатиметься біля нуля. У неділю збережеться плюсовий температурний фон — до +3 вдень та 0 вночі. Опади у ці дні можливі у вигляді мокрого снігу та дощу, а також підвищиться ризик ожеледиці на дорогах.

Погода у Дніпрі. Фото: Sinoptik

