В Киеве резко изменится погода: когда ждать похолодания и возвращения тепла
Синоптики прогнозируют ночные заморозки уже с 17 марта, однако выходные удивят приятным сюрпризом
В Киеве после относительно солнечной весенней погоды снова ощутимо похолодает. Уже со вторника, 17 марта, температура начнет снижаться. Ночью и утром столбики термометров могут опускаться почти до 0 градусов.
Уже со вторника, 17 марта, температура начнет снижаться – днем воздух прогреется максимум до +10 градусов. Об этом сообщили на ресурсе ventusky.
Самыми прохладными днями недели станут 18 и 19 марта. В эти дни дневная температура не будет превышать +6 градусов, в то время как утром и вечером ожидается около +2 градусов. Такая погода создаст ощущение подлинного возвращения ранней весны — с холодными утром и свежими вечерами.
Впрочем, похолодание будет непродолжительным. Уже 20 марта погода начнет сменяться более весенней — днем температура поднимется примерно до +12 градусов, а вечером будет оставаться умеренно теплой.
Еще более приятные новости ждут киевлян в выходные. В субботу, 21 марта, воздух днем прогреется до +13 градусов, а в воскресенье станет еще теплее — до +14 градусов.
Так что после нескольких прохладных дней весна снова напомнит о себе. Синоптическая картина на конец недели выглядит значительно оптимистичнее. Выходные обещают быть теплыми, а значит, киевляне смогут планировать прогулки по городу или отдых на свежем воздухе.
