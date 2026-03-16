В Киеве резко изменится погода: когда ждать похолодания и возвращения тепла

Синоптики прогнозируют ночные заморозки уже с 17 марта, однако выходные удивят приятным сюрпризом

В Киеве после относительно солнечной весенней погоды снова ощутимо похолодает. Уже со вторника, 17 марта, температура начнет снижаться. Ночью и утром столбики термометров могут опускаться почти до 0 градусов.

Уже со вторника, 17 марта, температура начнет снижаться – днем воздух прогреется максимум до +10 градусов. Об этом сообщили на ресурсе ventusky.

Самыми прохладными днями недели станут 18 и 19 марта. В эти дни дневная температура не будет превышать +6 градусов, в то время как утром и вечером ожидается около +2 градусов. Такая погода создаст ощущение подлинного возвращения ранней весны — с холодными утром и свежими вечерами.

Погода в Киеве на 18 марта. Фото: ventusky

Впрочем, похолодание будет непродолжительным. Уже 20 марта погода начнет сменяться более весенней — днем температура поднимется примерно до +12 градусов, а вечером будет оставаться умеренно теплой.

Погода в Киеве на 20 марта. Фото: ventusky

Еще более приятные новости ждут киевлян в выходные. В субботу, 21 марта, воздух днем прогреется до +13 градусов, а в воскресенье станет еще теплее — до +14 градусов.

Погода в Киеве на 22 марта. Фото: ventusky

Так что после нескольких прохладных дней весна снова напомнит о себе. Синоптическая картина на конец недели выглядит значительно оптимистичнее. Выходные обещают быть теплыми, а значит, киевляне смогут планировать прогулки по городу или отдых на свежем воздухе.

