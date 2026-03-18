Зеленский имеет "нехорошие предчувствия" по поводу мирных переговоров по Украине: хроника встреч

Штаты предлагают провести следующую встречу на их территории, Киев готов, а Москва категорически против

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нехорошие предчувствия относительно мирных переговоров по Украине. Внимание США сконцентрировано на Ближнем Востоке, где идет их совместная с Израилем операция.

Что нужно знать:

Состоялось три раунда переговоров в формате Украина США Россия

Основным разногласием между сторонами является территориальный вопрос, согласия достигнуть не удалось

Единственный ощутимый и важный результат переговоров – обмены пленными

Об этом Зеленский сказал в разговоре с журналисткой "ВВС". Переговоры о прекращении войны в Украине для Штатов отошли на второй план.

У меня очень нехорошие предчувствия влияния этой войны (в Иране, — ред.) на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению. Поэтому Вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна – война в Иране, Владимир Зеленский

В то же время есть ежедневные контакты украинской группы с американской стороной. Также США контактируют с россиянами.

Президент Трамп сосредоточен на Иране. Переговорные группы разговаривают друг с другом. Наша группа разговаривает с американской стороной каждый день. Я знаю, что американцы тоже разговаривают с россиянами каждый день, — сказал Зеленский

Президент добавил, что из-за войны в Иране США предлагают провести очередной раунд переговоров на своей территории. Украинская сторона согласна, а вот россияне категорически против встречи в Штатах.

Американская сторона из-за этой войны в Иране сказала, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но россияне против встречи в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы пока пытаемся фокусироваться на Америке, предлагая дату и место. Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России, – резюмировал президент

Трехсторонние переговоры Украина-США-Россия — хроника

Последний (третий) раунд трехсторонних переговоров прошел 17-18 февраля в Женеве. По его результатам, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

Предыдущая встреча сторон состоялась в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 4-5 февраля 2026 года. Первые переговоры в формате Украина-США-Россия прошли 23-24 января также в Абу-Даби. Обсуждения были сосредоточены на завершении войны и дальнейшем процессе мирных договоренностей.

На всех трех встречах не удалось добиться согласия в главном вопросе. Речь идет об украинских территориях. Москва требует, чтобы украинские войска вышли из Донецкой области, для Киева это неприемлемо. На сегодня единственный ощутимый результат переговоров — это обмены пленными.

Напомним, народный депутат от "Батькивщины", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал "Телеграфу" о сложности в переговорах. По его мнению, Украине нужно готовиться к худшему.