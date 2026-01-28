Город-крепость на Донбассе несколько раз менял название: кого прославлял со времен СССР

Этот город стал символом сопротивления

Название украинского города Бахмут в Донецкой области облетело весь мир и сегодня о нем слышал едва ли не каждый, ведь он повергся масштабным разрушениям и российской оккупации. Но мало кто знает, что ранее он назывался совсем по-другому, а его история действительно впечатляет.

Город расположен в северо-восточной части Донецкой области, на плато Донецкого кряжа, прорезанного рекой Бахмуткой с правым притоком Каменуватого Яра. В семи километрах от города проходит построенный в 1953—1958 годах канал Северский Донец — Донбасс, имеющий большое значение для водоснабжения города.

Название города происходит от названия реки Бахмутки, которая может происходить от тюркского названия степных лошадей — бахматы. По другой версии, от крымскотатарского (турецкого) имени Махмуд или Махмет.

Бахмут в XIX веке. Фото: Википедия

Однако в 1924—2016 годах город назывался Артемовск — в честь большевика Сергеева (Артема). Он был советским революционером и политическим деятелем во времена после революции 1917 года.

Бахмут — Соляной центр Украины

Добыча соли стала визитной карточкой города Бахмут и запечатлелась в его истории и развитии. Еще в середине XVII века в Бахмутском районе были организованы многочисленные солеварни, где соль добывали традиционным способом выпаривания рассола. Благодаря богатым залежам подземной каменной соли, открытым казаками в 1683 году, Бахмут быстро превратился в важный центр соляной промышленности региона.

Однако соляная монополия Бахмута, долгое время господствовавшая в этом регионе, была существенно нарушена в 1757 году в результате отмены внутренних таможен в Российской империи. Кроме того, в 1773 году в Харьков начала поступать крымская соль из Сиваша. В 1782 году казенное солеварение в Бахмуте было прекращено.

Однако благодаря этим достижениям Бахмут стал одной из индустриальных столиц Донбасса, а его соль долгое время являлась одним из важных экспортных товаров. Соли посвящали легенды, ее символ стал символом города, а промышленный опыт заложил основу для дальнейшего развития химической и горной промышленности региона.

Бахмут и война

Город является районным центром Донецкой области, до российского вторжения имел население в 73 тысячи жителей. Атаки на город начались в августе 2022 года с юго-востока. Вражеские силы продвигались вокруг города в двух направлениях, принимая его с обеих сторон в полуокружение.

В настоящее время Бахмут оккупирован российскими войсками, захватившими город в мае 2023 года, хотя украинские власти официально признали оккупацию только в декабре 2023 года. В городе нет гражданских, а российские военные используют его как логистический хаб.

Бахмут во время активных боев за город. Фото: Википедия

