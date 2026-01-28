Місто-фортеця на Донбасі кілька разів змінювало назву: кого прославляло з часів СРСР

Це місто стало символом опору

Назва українського міста Бахмут на Донеччині облетіла весь світ і сьогодні про нього чув чи не кожен, адже воно зазнало масштабних руйнувань та російської окупації. Але мало хто знає, що раніше він називався зовсім інакше, а його історія справді вражає.

Місто розташоване у північно-східній частині Донецької області, на плато Донецького кряжу, прорізаного річкою Бахмуткою з правим припливом Каменуватого Яру. За сім кілометрів від міста проходить побудований у 1953—1958 роках канал Сіверський Донець — Донбас, який має велике значення для водопостачання міста.

Назва міста походить від назви річки Бахмутки, яка може походити від тюркської назви степових коней — бахмати. За іншою версією, від кримськотатарського (турецького) імені Махмуд чи Махмет.

Бахмут у XIX столітті. Фото: Вікіпедія

Однак у 1924-2016 роках місто називалося Артемівськ — на честь більшовика Сергєєва (Артема). Він був радянським революціонером та політичним діячем у часи після революції 1917 року.

Артемівськ на карті

Бахмут — Соляний центр України

Видобуток солі став візитною карткою міста Бахмут і відобразився в його історії та розвитку. Ще в середині XVII століття в Бахмутському районі було організовано численні солеварні, де сіль видобували традиційним способом випаровування розсолу. Завдяки багатим покладам підземної кам’яної солі, відкритим козаками у 1683 році, Бахмут швидко перетворився на важливий центр соляної промисловості регіону.

Однак соляна монополія Бахмута, що тривалий час панувала в цьому регіоні, була істотно порушена в 1757 в результаті скасування внутрішніх митниць в Російській імперії. Крім того, у 1773 році до Харкова почала надходити кримська сіль із Сивашу. У 1782 році казенне солеваріння в Бахмуті було припинено.

Однак завдяки цим досягненням Бахмут став однією з індустріальних столиць Донбасу, а його сіль тривалий час була одним із важливих експортних товарів. Солі присвячували легенди, її символ став символом міста, а промисловий досвід заклав основу подальшого розвитку хімічної та гірничої промисловості регіону.

Бахмут та війна

Місто є районним центром Донецької області, до російського вторгнення мало населення у 73 тисячі жителів. Атаки на місто розпочалися у серпні 2022 року з південного сходу. Ворожі сили просувалися навколо міста у двох напрямках, приймаючи його з обох боків у півокруження.

Наразі Бахмут окупований російськими військами, які захопили місто у травні 2023 року, хоча українська влада офіційно визнала окупацію лише у грудні 2023 року. У місті немає цивільних, а російські військові використовують його як логістичний хаб.

Бахмут під час активних боїв за місто. Фото: Вікіпедія

