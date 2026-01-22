Налоговая придет к каждому репетитору и мастеру маникюра? Как не получить огромный штраф

Чем рискуют педагоги, которые дают частные уроки на дому, и не только

Три месяца подготовки к НМТ закончились не благодарностью, а звонком из налоговой. Учительница за деньги готовила учениц к экзамену после основной работы в школе, не оформляя ФЛП. Когда одна из девушек провалила тест, ее разъяренная мама решила отомстить — и "сдала" репетитора в налоговую службу. Вместо спокойного начала учебного года женщина получила штраф в 58 тысяч гривен. Такую историю можно встретить в соцсетях.

Поэтому Телеграф решил расспросить экспертов, действительно ли репетиторы обязаны регистрировать ФЛП, даже если это просто подработка после основной работы, и что угрожает тем, кто игнорирует требования закона.

Школа платит налоги, зачем мне еще и ФЛП регистрировать?

Многие думают так же, как героиня этой истории. Есть официальная работа учителем, есть зарплата, по которой работодатель отчисляет все необходимые взносы. Зачем возиться с дополнительной регистрацией, если просто несколько раз в неделю занимаешься с учениками дома?

Оказывается, подобная логика не работает. Адвокат юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Анастасия Ганжа объясняет, что подобные случаи случаются регулярно и нуждаются в разъяснении.

"Такие случаи не единичны и требуют донесения до сведения населения", — говорит эксперт.

Дело в том, что любые доходы человека в Украине подлежат налогообложению. Это касается всех денег, которые вы получаете на территории страны, независимо от того, откуда они приходят.

Школа платит за одно, вы — за другое

Репетитор

Анастасия Ганжа объясняет, в чем состоит главная иллюзия репетиторов: "На вопрос читательницы" Зачем мне ФЛП, если я просто подрабатываю после уроков? Да и налоги школа платит за меня", стоит ответить, что школа платит налоги с той заработной платы, которую она выплачивает своему работнику. А из доходов, которые читательница получает отдельно от основного места работы, обязанность уплаты налогов ложится именно на ее плечи".

Другими словами, работодатель отвечает только за ту зарплату, которую он вам начисляет. Все, что вы зарабатываете самостоятельно – репетиторство, коучинг, косметические услуги на дому – это уже ваша зона ответственности перед государством.

Это не уникальный случай. Так "ловят" сотни репетиторов, психологов, коучей и даже мастеров маникюра по всей Украине. Кто получает штрафы после жалоб недовольных клиентов, кто попадает под проверку случайно.

Два пути: ФЛП или декларация на 23% налогов

Если вы не желаете регистрироваться как предприниматель, закон дает вам такую возможность. Но это не значит, что вообще можно не платить налоги.

"При нежелании регистрировать ФЛП, особенно, если лицо предоставляет подобного рода услуги не систематически, то оно имеет право этого не делать, однако тогда у такого лица возникает обязанность включить такие доходы в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, уплатить налог на доходы физических лиц в размере 5% объясняет Анастасия Ганжа.

То есть, если вы позанимались с несколькими учениками несистематично, можете просто подать декларацию. Срок – до 1 мая 2026 года. В общей сложности из ваших доходов государство заберет 23% — это 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Например, если за год вы заработали 50 тысяч гривен на репетиторстве, то должны уплатить 11 500 гривен налогов.

Когда ФЛП становится обязательным и зачем это выгодно

Сколько налогов нужно платить репетитору

Другое дело, если подработка стала системной. Когда вы еженедельно занимаетесь с учениками, регулярно принимаете клиентов или ведете постоянную практику – налоговая расценит это как предпринимательскую деятельность.

"В противном случае, особенно если такой вид подработки для лица систематический, то во избежание проблем с законом и претензий от органов Государственной налоговой службы, лицо должно зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель и уплачивать налоги, в соответствии с требованиями действующего законодательства", — предостерегает юрист.

Но есть и хорошая новость для тех, кто работает по найму и параллельно ведет частную практику. Если вы наемный работник, вам легче оформить ФЛП третьей группы. В таком случае вам не нужно платить ЕСВ (единый социальный взнос), потому что его уже платит ваш основной работодатель. Вы платите только процент от дохода – и это все.

Для сравнения: по декларации вы отдаете 23% от заработанного, а на третьей группе ФЛП ставка может быть значительно меньше в зависимости от выбранной системы налогообложения. По состоянию на 2026 год ФЛП третьей группы уплачивают 5% от дохода (или 3% при работе с НДС), а также военный сбор: 1% от дохода.

Почему репетиторы, психологи и бьюти-мастера попадают в ловушку

Подобные истории происходят по всей стране. Люди работают, предоставляют услуги, получают деньги и искренне не понимают, что нарушают закон. Схема кажется простой: есть основная работа, есть подработка, все довольны.

Для государства нет разницы, вы репетитор, психолог или мастер маникюра. Если вы систематически получаете доход за свои услуги – вы предприниматель. А предприниматель обязан платить налоги.

