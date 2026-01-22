Податкова прийде до кожного репетитора і майстра манікюру? Як не отримати величезний штраф

Чим ризикують педагоги, які дають приватні уроки вдома, і не тільки

Три місяці підготовки до НМТ закінчилися не подякою, а дзвінком із податкової. Вчителька за гроші готувала учениць до іспиту після основної роботи в школі, не оформлюючи ФОП. Коли одна з дівчат провалила тест, її розлючена мама вирішила помститися — і "здала" репетиторку до податкової служби. Тож замість спокійного початку навчального року жінка отримала штраф на 58 тисяч гривень. На таку історію можна натрапити у соцмережах.

Тому "Телеграф" вирішив розпитати експертів, чи дійсно репетитори зобов'язані реєструвати ФОП, навіть якщо це просто підробіток після основної роботи, і що загрожує тим, хто ігнорує вимоги закону.

Школа платить податки, навіщо мені ще й ФОП реєструвати?

Багато людей думають так само, як героїня цієї історії. Є офіційна робота вчителем, є зарплата, з якої роботодавець відраховує всі необхідні внески. Навіщо морочитися з додатковою реєстрацією, якщо просто кілька разів на тиждень займаєшся з учнями вдома?

Виявляється, така логіка не працює. Адвокатка юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Анастасія Ганжа пояснює, що подібні випадки трапляються регулярно і потребують роз'яснення.

"Такі випадки є непоодинокі та потребують донесення до відома населення", — каже експертка.

Річ у тім, що будь-які доходи людини в Україні підлягають оподаткуванню. Це стосується всіх грошей, які ви отримуєте на території країни — незалежно від того, звідки вони приходять.

Школа платить за одне, ви — за інше

Репетитор

Анастасія Ганжа пояснює, в чому полягає головна ілюзія репетиторів: "На питання читачки "Навіщо мені ФОП, якщо я просто підробляю після уроків? Та і податки ж школа платить за мене", варто відповісти, що школа платить податки з тієї заробітної плати, яку вона виплачує свої працівниці. А з доходів, які читачка отримує окремо від основного місця роботи, обов'язок сплати податків лягає саме на її плечі".

Іншими словами, роботодавець відповідає тільки за ту зарплату, яку він вам нараховує. Все, що ви заробляєте самостійно — репетиторство, коучинг, косметичні послуги вдома — це вже ваша зона відповідальності перед державою.

Це не унікальний випадок. Так "ловлять" сотні репетиторів, психологів, коучів і навіть майстрів манікюру по всій Україні. Хтось отримує штрафи після скарг незадоволених клієнтів, хтось потрапляє під перевірку випадково.

Два шляхи: ФОП або декларація на 23% податків

Якщо ви не хочете реєструвати підприємця, закон дає вам таку можливість. Але це не означає, що можна взагалі не платити податки.

"При небажанні реєструвати ФОП, особливо, якщо особа надає подібного роду послуги не систематично, то вона має право цього не робити, проте тоді у такої особи виникає обов'язок включити такі доходи до загального річного оподаткованого доходу та подати податкову декларацію за результатами звітного податкового року, сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір у розмірі 5%", — пояснює Анастасія Ганжа.

Тобто якщо ви позаймалися з кількома учнями несистематично, можете просто подати декларацію. Строк — до 1 травня 2026 року. Загалом з ваших доходів держава забере 23% — це 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Наприклад, якщо за рік ви заробили 50 тисяч гривень на репетиторстві, то маєте сплатити 11 500 гривень податків.

Коли ФОП стає обов'язковим і навіщо це вигідно

Скільки податків треба платити репетитору

Інша справа, якщо підробіток став системним. Коли ви щотижня займаєтеся з учнями, регулярно приймаєте клієнтів або ведете постійну практику — податкова розцінить це як підприємницьку діяльність.

"В іншому випадку, особливо якщо такий вид підробітку для особи є систематичним, то для уникнення проблем із законом та претензій від органів Державної податкової служби, особа має зареєструватися як фізична особа-підприємець та сплачувати податки, відповідно до вимог чинного законодавства", — застерігає юрист.

Але є й хороша новина для тих, хто працює за наймом і паралельно веде приватну практику. Якщо ви найманий працівник, вам легше оформити ФОП третьої групи. У такому випадку вам не потрібно платити ЄСВ (єдиний соціальний внесок), бо його вже сплачує ваш основний роботодавець. Ви платите лише відсоток від доходу — і це все.

Для порівняння: за декларацією ви віддаєте 23% від заробленого, а на третій групі ФОП ставка може бути значно меншою, залежно від обраної системи оподаткування. Станом на 2026 рік ФОПи третьої групи сплачують 5% від доходу (або 3% при роботі з ПДВ), а також військовий збір: 1% від доходу.

Чому репетитори, психологи та бʼюті-майстри потрапляють у пастку

Подібні історії трапляються по всій країні. Люди працюють, надають послуги, отримують гроші — і щиро не розуміють, що порушують закон. Схема здається простою: є основна робота, є підробіток, — усі задоволені.

Для держави немає різниці, чи ви репетитор, психолог чи майстер манікюру. Якщо ви систематично отримуєте дохід за свої послуги — ви підприємець. А підприємець зобов'язаний платити податки.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чому українські школярі масово звертаються до репетиторів перед НМТ, скільки коштує така підготовка в різних регіонах і чи справді без неї неможливо вступити до університету.