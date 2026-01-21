Сейчас это легендарное место в Одессе не узнать: как оно выглядело более 150 лет назад (фото)

Потемкинская лестница тогда и теперь

В сети показали редкое фото Потемкинской лестницы 1860 года. На снимке легендарная одесская достопримечательность в ее оригинальном виде, когда по ступеням из серо-зеленого известняка одесситы ежедневно спускались к морю.

На фото хорошо видно, как выглядела визитка города более 150 лет назад, до всех многочисленных реконструкций. Фотографию опубликовал телеграмм-канал "История от деда Панаса".

Потемкинская лестница, Одесса, 1860 год

Потемкинскую лестницу построили в 1837-1841 годах по проекту итальянского архитектора Франческо Боффо. Идея принадлежала генерал-губернатору Михаилу Воронцову, желавшему создать парадный вход в город со стороны моря. До этого одесситы спускались в порт узкими тропинками и неудобными деревянными ступенями.

Лестница в 1890-х

Сначала конструкция насчитывала ровно 200 ступенек из серо-зеленого известняка, который корабли привозили как балласт из итальянского Триеста. Каменные плиты уложили на деревянные опоры, а каждый из десяти пролетов опирался на каменные арки. Длина лестницы составляла 142 метра, она спускалась практически до самой воды.

Время не пощадило известняк, и в 1933 году городские власти провели масштабную реконструкцию. Покрытие заменили розовым гранитом и асфальтом, но при этом навсегда потеряли восемь нижних ступенек. Их засыпали при расширении порта, поэтому сегодня ступенек всего 192.

Когда-то она назывались Бульварными

Название Потемкинская лестница получила только в 1955 году, до этого ее называли Ришельевской или Бульварной. Мировую славу принесла сцена с детской коляской из фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", снятого в 1925 году. В 2015 году Европейская киноакадемия присвоила лестнице статус "Сокровище европейской кинокультуры".

Потемкинская лестница в наше время

Современная лестница мало напоминает ту, что на фото 1860 года. Гранит и асфальт заменили известняк, море теперь далеко от подножия из-за засыпания нижней части, а по бокам появились металлические изгороди. Правда, оптический эффект перспективы сохранился и до сих пор поражает туристов со всего мира.

Вид с высоты

Так лестница выглядит теперь

