Зараз це легендарне місце в Одесі не впізнати: як воно виглядало понад 150 років тому (фото)

Потьомкінські сходи тоді і тепер

У мережі показали рідкісне фото Потьомкінських сходів 1860 року. На світлині легендарна одеська пам'ятка в її оригінальному вигляді, коли по сходинках з сіро-зеленого вапняку одесити щодня спускалися до моря.

На фото добре видно, як виглядала візитівка міста понад 150 років тому, до всіх численних реконструкцій. Світлину опублікував телеграм-канал "Історія від діда Панаса".

Потьомкінські сходи, Одеса, 1860 рік

Потьомкінські сходи побудували у 1837-1841 роках за проектом італійського архітектора Франческо Боффо. Ідея належала генерал-губернатору Михайлу Воронцову, який хотів створити парадний вхід до міста з боку моря. До цього одесити спускалися до порту вузькими стежками та незручними дерев'яними східцями.

Сходи у 1890-х

Спочатку конструкція налічувала рівно 200 сходинок з сіро-зеленого вапняку, який кораблі привозили як баласт з італійського Трієста. Кам'яні плити вклали на дерев'яні опори, а кожен з десяти прольотів спирався на кам'яні арки. Довжина сходів становила 142 метри, вони спускалися практично до самої води.

Час не пощадив вапняк, і у 1933 році міська влада провела масштабну реконструкцію. Покриття замінили на рожевий граніт та асфальт, але при цьому назавжди втратили вісім нижніх сходинок. Їх засипали під час розширення порту, тому сьогодні сходів лише 192.

Колись вони називалься Бульварними

Назву Потьомкінські сходи отримали лише у 1955 році, до цього їх називали Рішельєвськими або Бульварними. Світову славу принесла сцена з дитячим візочком з фільму Сергія Ейзенштейна "Броненосець Потьомкін", знятого у 1925 році. У 2015 році Європейська кіноакадемія присвоїла сходам статус "Скарб європейської кінокультури".

Потьомкінські сходи у наш час

Сучасні сходи мало нагадують ті, що на фото 1860 року. Граніт та асфальт замінили вапняк, море тепер далеко від підніжжя через засипання нижньої частини, а по боках з'явилися металеві огорожі. Щоправда, оптичний ефект перспективи зберігся і досі вражає туристів з усього світу.

Вигляд з висоти

Так сходи виглядають тепер

