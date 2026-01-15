Есть определенные категории людей: кого не заставят работать сверх нормы во время военного положения

Трудовой кодекс действует даже во время военного положения

Военное положение в Украине не дает работодателям права нарушать трудовые гарантии. Несмотря на сложную ситуацию в стране, ряд категорий работников остается под особой защитой закона. Их нельзя заставлять работать сверх нормы даже во время военного положения.

Что нужно знать:

Пять категорий работников под абсолютным запретом

Некоторые категории работают только с согласия

Трудовые гарантии действуют несмотря на военное положение

В Держпраці опубликовали разъяснения по трудовым гарантиям во время военного положения. Ведомство напомнило работодателям о категориях работников, имеющих особую защиту.

Кого категорически запрещено привлекать к сверхурочным

Закон устанавливает абсолютный запрет на привлечение к сверхурочной работе пяти категорий работников. Беременные женщины защищены статьей 176 Кодекса законов о труде и не могут работать сверх нормы при любых обстоятельствах.

Матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, также имеют полную защиту от сверхурочных работ ( ст.176 КЗоТ ). Это правило действует вне зависимости от количества детей в семье.

Несовершеннолетние работники (лица младше 18 лет) не могут привлекаться к сверхурочной работе согласно статье 192 Кодекса законов о труде. Для данной категории предусмотрены сокращенные нормы рабочего времени.

Студенты и учащиеся, объединяющие работу с учебой, защищены от сверхурочных в дни занятий ( ст. 220 КЗоТ ).

Работников, обучающихся в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего, высшего образования, нельзя привлекать к сверхурочной работе в дни занятий, говорится в разъяснении Гоструда.

Кто может работать сверх нормы только с согласия

Некоторые категории работников могут привлекаться к сверхурочным работам, но только по их добровольному согласию. Женщины с детьми от трех до четырнадцати лет имеют право отказаться от сверхурочной работы.

Матери, воспитывающие ребенка с инвалидностью, также работают сверх нормы исключительно по собственному желанию. Работодатель обязан получить письменное согласие такой работницы.

Лица с инвалидностью могут привлекаться к сверхурочным только при двух условиях: с их согласия и если это не противоречит медицинским рекомендациям. Работодатель должен убедиться, что сверхурочная работа не повредит здоровью работника.

Какие правила действуют во время военного положения

В мирное время сверхурочные работы ограничены четырьмя часами в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год ( ст. 65 КЗоТ ). Но военное положение изменило эти нормы.

В период действия военного положения ограничения сняты согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, объясняют в ведомстве.

Это означает, что работодатель может привлекать работников к сверхурочной работе больше, чем предусмотрено Кодексом законов о труде.

Однако снятие ограничений не освобождает работодателя от обязанности оплачивать сверхурочную работу. Все часы сверхурочного труда должны оплачиваться в двойном размере или компенсироваться дополнительным отдыхом такой же продолжительности.

Руководство предприятия должно вести учет сверхурочных работ каждого работника. Это необходимо для контроля выплат и соблюдения трудового законодательства.

Запрещено компенсировать сверхурочную работу простым отгулом без оплаты. Работник имеет право на двойную оплату или дополнительный оплачиваемый отдых.

Привлечение к сверхурочным работам требует разрешения профсоюзного органа предприятия. Работодатель обязан документально оформить каждый случай сверхурочной работы и получить соответствующие согласования.

