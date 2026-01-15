Есть определенные категории людей: кого не заставят работать сверх нормы во время военного положения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Трудовой кодекс действует даже во время военного положения
Военное положение в Украине не дает работодателям права нарушать трудовые гарантии. Несмотря на сложную ситуацию в стране, ряд категорий работников остается под особой защитой закона. Их нельзя заставлять работать сверх нормы даже во время военного положения.
Что нужно знать:
- Пять категорий работников под абсолютным запретом
- Некоторые категории работают только с согласия
- Трудовые гарантии действуют несмотря на военное положение
В Держпраці опубликовали разъяснения по трудовым гарантиям во время военного положения. Ведомство напомнило работодателям о категориях работников, имеющих особую защиту.
Кого категорически запрещено привлекать к сверхурочным
Закон устанавливает абсолютный запрет на привлечение к сверхурочной работе пяти категорий работников. Беременные женщины защищены статьей 176 Кодекса законов о труде и не могут работать сверх нормы при любых обстоятельствах.
Матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, также имеют полную защиту от сверхурочных работ ( ст.176 КЗоТ ). Это правило действует вне зависимости от количества детей в семье.
Несовершеннолетние работники (лица младше 18 лет) не могут привлекаться к сверхурочной работе согласно статье 192 Кодекса законов о труде. Для данной категории предусмотрены сокращенные нормы рабочего времени.
Студенты и учащиеся, объединяющие работу с учебой, защищены от сверхурочных в дни занятий ( ст. 220 КЗоТ ).
Работников, обучающихся в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего, высшего образования, нельзя привлекать к сверхурочной работе в дни занятий,
Кто может работать сверх нормы только с согласия
Некоторые категории работников могут привлекаться к сверхурочным работам, но только по их добровольному согласию. Женщины с детьми от трех до четырнадцати лет имеют право отказаться от сверхурочной работы.
Матери, воспитывающие ребенка с инвалидностью, также работают сверх нормы исключительно по собственному желанию. Работодатель обязан получить письменное согласие такой работницы.
Лица с инвалидностью могут привлекаться к сверхурочным только при двух условиях: с их согласия и если это не противоречит медицинским рекомендациям. Работодатель должен убедиться, что сверхурочная работа не повредит здоровью работника.
Какие правила действуют во время военного положения
В мирное время сверхурочные работы ограничены четырьмя часами в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год ( ст. 65 КЗоТ ). Но военное положение изменило эти нормы.
В период действия военного положения ограничения сняты согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения,
Это означает, что работодатель может привлекать работников к сверхурочной работе больше, чем предусмотрено Кодексом законов о труде.
Однако снятие ограничений не освобождает работодателя от обязанности оплачивать сверхурочную работу. Все часы сверхурочного труда должны оплачиваться в двойном размере или компенсироваться дополнительным отдыхом такой же продолжительности.
Какие обязанности остаются за работодателем
Руководство предприятия должно вести учет сверхурочных работ каждого работника. Это необходимо для контроля выплат и соблюдения трудового законодательства.
Запрещено компенсировать сверхурочную работу простым отгулом без оплаты. Работник имеет право на двойную оплату или дополнительный оплачиваемый отдых.
Привлечение к сверхурочным работам требует разрешения профсоюзного органа предприятия. Работодатель обязан документально оформить каждый случай сверхурочной работы и получить соответствующие согласования.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что штрафы для работодателей изменились с 1 января. Мы рассказывали, за что могут наказать и на какую сумму.