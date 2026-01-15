Є певні категорії людей: кого не змусять працювати понад норму під час воєнного стану

Трудовий кодекс діє навіть при воєнному стані

Воєнний стан в Україні не дає роботодавцям права порушувати трудові гарантії. Попри складну ситуацію в країні, низка категорій працівників залишається під особливим захистом закону. Їх не можна змушувати працювати понад норму навіть під час воєнного стану.

Що треба знати:

П'ять категорій працівників під абсолютною забороною

Деякі категорії працюють лише за згодою

Трудові гарантії діють попри воєнний стан

У Держпраці опублікували роз'яснення щодо трудових гарантій під час воєнного стану. Відомство нагадало роботодавцям про категорії працівників, які мають особливий захист.

Кого категорично заборонено залучати до надурочних

Закон встановлює абсолютну заборону на залучення до понаднормової роботи п'яти категорій працівників. Вагітні жінки захищені статтею 176 Кодексу законів про працю та не можуть працювати понад норму за будь-яких обставин.

Матері, які виховують дітей віком до трьох років, також мають повний захист від надурочних робіт ( ст.176 КЗпП ). Це правило діє незалежно від кількості дітей у сім'ї.

Неповнолітні працівники (особи молодше 18 років) не можуть залучатися до понаднормової роботи згідно зі статтею 192 Кодексу законів про працю. Для цієї категорії передбачені скорочені норми робочого часу.

Студенти та учні, які поєднують роботу з навчанням, захищені від надурочних у дні занять ( ст. 220 КЗпП ).

Працівників, які навчаються в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти, не можна залучати до понаднормової роботи у дні занять, йдеться у роз'ясненні Держпраці.

Хто може працювати понад норму лише за згодою

Деякі категорії працівників можуть залучатися до надурочних робіт, але тільки за їхньою добровільною згодою. Жінки з дітьми віком від трьох до чотирнадцяти років мають право відмовитися від понаднормової роботи.

Матері, які виховують дитину з інвалідністю, також працюють понад норму виключно за власним бажанням. Роботодавець зобов'язаний отримати письмову згоду такої працівниці.

Особи з інвалідністю можуть залучатися до надурочних лише за двох умов: за їхньою згодою та якщо це не суперечить медичним рекомендаціям. Роботодавець повинен переконатися, що понаднормова робота не зашкодить здоров'ю працівника.

Які правила діють під час воєнного стану

У мирний час надурочні роботи обмежені чотирма годинами протягом двох днів підряд та 120 годинами на рік (ст. 65 КЗпП). Але воєнний стан змінив ці норми.

У період дії воєнного стану обмеження знято згідно зі статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, пояснюють у відомстві.

Це означає, що роботодавець може залучати працівників до понаднормової роботи більше, ніж передбачено Кодексом законів про праці.

Однак зняття обмежень не звільняє роботодавця від обов'язку оплачувати надурочну роботу. Всі години понаднормової праці мають оплачуватися у подвійному розмірі або компенсуватися додатковим відпочинком такої ж тривалості.

Які обов'язки залишаються за роботодавцем

Керівництво підприємства повинно вести облік надурочних робіт кожного працівника. Це необхідно для контролю виплат та дотримання трудового законодавства.

Заборонено компенсувати понаднормову роботу простим відгулом без оплати. Працівник має право на подвійну оплату або додатковий оплачуваний відпочинок.

Залучення до надурочних робіт потребує дозволу профспілкового органу підприємства. Роботодавець зобов'язаний документально оформити кожен випадок понаднормової роботи та отримати відповідні погодження.

