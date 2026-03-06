"Даже не знаю, кто из них менее отвратителен": украинцы нашли "двойника" Олега Винника (фото)

Многие отметили, что Винник не заслужил сравнения даже с таким персонажем

Украинский артист Олег Винник в начале войны сбежал в Германию и неоднократно становился посмешищем из-за своих высказываний. В сети его сравнили с отрицательным персонажем из "Гарри Поттера" — Люциусом Малфоем.

Пользователи Threads обратили внимание на внешнее сходство и иронично намекнули, что у певца и персонажа фильма совпадает не только образ, но и репутация. Хотя многие посчитали, что Олег Винник не достоин даже такого сравнения.

Украинцы нашли "двойника" Олега Винника

Одна из украинок в сети опубликовала изображения Люциуса Малфоя и сбежавшего певца, подписав публикацию: "В Украине его бы звали Олег Винник". На кадрах можно заменить внешнее сходство, поскольку у обоих длинные светлые волосы и острые черты лица.

Олега Винника сравнили с Люциусом Малфоем

Но многие в комментариях отметили, что подобное сравнение выглядит слишком мягким для артиста. Несмотря на то что Люциус Малфой в ""Гарри Поттере" является отрицательным персонажем, некоторые украинцы иронично заметили, что сравнивать его с Винником звучит как оскорбление для героя фильма:

"Люциуса Малфоя так еще никогда не оскорбляли";

"Недаром у Люцика на фото взгляд приа*уевший от такого сравнения"*

"За что вы так с Люциусом";

Ну персонаж конечно негативный, но не настолько, чтобы аж Винник";

"Даже не знаю, кто из них менее отвратителен".

В то же время некоторые пользователи предложили другую ассоциацию. По их мнению, певец больше напоминает другого персонажа фильма — Гильдероя Локарта, который прославился саморекламой, любовью к громким заявлениям и привычкой приукрашивать собственные "подвиги":

"Нет, Винник — это Локарт";

"Ну здесь прям перфект мет".

"Телеграф" писал ранее, Винник на концерте сделал странное заявление. Был "патриотом", а теперь решил простить россиян?