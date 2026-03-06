"Навіть не знаю, хто з них менш огидний": українці знайшли "двійника" Олега Винника (фото)

Багато хто відзначив, що Винник не заслужив порівняння навіть з таким персонажем

Український артист Олег Винник на початку війни втік до Німеччини та неодноразово ставав посміховиськом через свої висловлювання. У мережі його порівняли з негативним персонажем із "Гаррі Поттера" — Люціусом Малфоєм.

Користувачі Threads звернули увагу на зовнішню схожість та іронічно натякнули, що у співака та персонажа фільму збігається не лише образ, а й репутація. Хоча багато хто вважає, що Олег Винник не вартий навіть такого порівняння.

Українці знайшли "двійника" Олега Винника

Одна з українок у мережі опублікувала зображення Люціуса Малфоя та співака-втікача, підписавши публікацію: "В Україні його б звали Олег Винник ". На кадрах можна замінити зовнішню схожість, оскільки в обох довге світле волосся та гострі риси обличчя.

Олега Винника порівняли з Люціусом Малфоєм

Але багато хто в коментарях відзначив, що подібне порівняння виглядає надто м’яким для артиста. Попри те, що Люціус Мелфой у "Гаррі Поттері" є негативним персонажем, деякі українці іронічно помітили, що порівнювати його з Винником звучить як образа для героя фільму:

"Люціуса Малфоя так ще ніколи не ображали";

"Недарма у Люцика на фото погляд приа*уїлий від такого порівняння"*

"За що ви так із Люціусом";

Ну персонаж звісно негативний, але не настільки, щоб аж Винник”;

"Навіть не знаю, хто з них менш огидний".

Разом з тим, деякі користувачі запропонували іншу асоціацію. На їхню думку, співак більше нагадує іншого персонажа фільму — Гільдероя Локарта, який прославився саморекламою, любов’ю до гучних заяв та звичкою прикрашати власні "подвиги":

"Ні, Винник — це Локарт";

"Ну тут прямий перфект мет".

