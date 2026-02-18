В работе Google, YouTube и Cloudflare произошел масштабный сбой. Когда и почему это было раньше

Предыдущий масштабный сбой произошел из-за ошибки в системе, контролирующей активность ботов на сайтах

В ночь на среду, 18 февраля, возникли масштабные технические проблемы в работе облачных сервисов Google, AWS и Cloudflare. О сбое сообщили сотни тысяч пользователей по всему миру.

Что нужно знать:

Пользователи по всему миру столкнулись с проблемой работы различных сетей и платформ

Люди жалуются на невозможность получить доступ к поисковой системе Google

Сбой в работе Cloudflare может повлиять на работу тысяч других веб-сайтов и приложений

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев Downdetector. Также есть проблемы в работе сервисов YouTube: пользователи массово сообщают о невозможности получить доступ к поисковой системе Google, почтовому сервису Gmail и видеохостингу YouTube.

По данным платформы, на сбои в работе сервисов уже пожаловались более 500 тысяч пользователей. Проблемы носят глобальный характер и фиксируются в разных странах мира. На момент публикации причина масштабного сбоя неизвестна.

Сбой в работе сервисов

Также пользователи сообщают о сбоях в работе гиперскейлеров – Amazon Web Services (AWS) и Cloudflare. Cloudflare – это компания-посредник, предоставляющая услуги сети доставки контента и облачной безопасности. Сбои в работе могут негативно повлиять на работу тысяч других вебсайтов и приложений, которые используют их сервисы.

Предыдущий сбой в работе Cloudflare

В ноябре прошлого года в сети произошел глобальный сбой в Cloudflare. Появились проблемы в работе сети Х, Spotify и некоторых платформ, среди которых Google.

На следующий день компания заявила, что проблемы возникли из-за ошибки в системе Bot Management, контролирующей активность ботов на сайтах. Из-за неправильных настроек базы данных системы рабочий файл увеличился вдвое, и программное обеспечение не смогло его обработать.

Как рассказывал "Телеграф", 12 января были зафиксированы проблемы в работе отдельных Единых и Государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины. Основная причина – перебои с электроснабжением.