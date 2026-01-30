У Трампа несколько целей: эксперт о смысле заявления об "энергетическом перемирии"

Дальнейшее развитие ситуации с перемирием будет зависеть от событий на Среднем Востоке

"Энергетическое перемирие" между Россией и Украиной вроде бы началось в четверг, 29 января. По словам президента США Дональда Трампа, именно Путин в результате их разговора пообещал не наносить удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве. Правда, Трамп говорил о неделе перемирия, тогда как Кремль заявил об остановке обстрелов энергетики только до 1 февраля.

"Телеграф" спросил у политолога Алексея Якубина, для чего американскому президенту нужно это перемирие и какими будут его последствия.

По словам эксперта, есть несколько причин, по которым Трампу очень выгодна тема "энергетического перемирия", которое он уже позиционирует как собственное достижение.

"Во-первых, Трамп так показывает, что его переговорные усилия по треку российско-украинской войны работают. Следует отметить, что это не ceasefire, оно не предусматривает остановку огня, здесь нет механизмов мониторинга. Это устная договоренность", — отмечает Якубин.

С другой стороны, для президента США тема энергетики и экономики важна, поскольку это находится в фокусе его усилий, и это касается не только российско-украинской войны.

Посмотрите историю с Венесуэлой. Там тоже есть тема с энергетикой. То же со странами Персидского залива. Мы можем даже вспомнить, что при обсуждении с нашей страной того же "Соглашения о ископаемых" или подготовки так называемого "плана процветания" энергетический компонент присутствовал постоянно. Наши дипломаты, наша посол Украины неоднократно встречалась с инвесторами во время подготовки этих документов, поэтому это тоже важно Алексей Якубин

Алексей Якубин отмечает и то, что в последнее время Дональд Трамп обращает внимание и на гуманитарную составляющую и указывает на то, что из-за ударов по энергетической инфраструктуре страдают люди в Украине. В общем, до этого кратковременного перерыва в ударах по критическим объектам следует воспринимать как политико-символический шаг.

"В чем здесь влияние на дальнейшие переговоры? Было много примеров, когда такая небольшая заморозка вела к уступкам в переговорах в немалом количестве вооруженных конфликтов. И я думаю, что здесь также есть расчет, в частности на территориальный вопрос. Пока непонятно на самом деле, как долго будет это перемирие длиться, до первого ли февраля, как говорит Кремль, или дольше. Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в Иране.

Но это точно позволяет Штатам, России и нам, но прежде всего Штатам демонстрировать, что: смотрите, в этом моментике мы договорились, стороны выполняют условия, а значит можем дальше это распространить. Например, на более долговременное энергетическое перемирие. А затем перейти к идее прекращения огня, которая является краеугольной для Трампа, с системой мониторинга и так далее", — объясняет политолог.

Выгодной эта тема остается не только для Трампа, ведь и Москва, которая раньше не очень охотно обсуждала любую паузу в ударах по энергетике, согласилась на предложение американского президента.

"Мне кажется, россияне здесь считают, что кратковременно они ничего не потеряют. Тем более морозы на этот срок немного спали. А эту связь с Трампом Кремль получает и фиксирует. И во время следующих переговоров это будет использоваться. Небольшая заморозка в энергетическом сегменте будет означать, что можно двигаться дальше", — подытоживает он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что к Украине приближается волна сильных морозов, которые могут существенно усложнить работу энергосистемы и усугубить ситуацию с энергоснабжением.