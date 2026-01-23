Кличко помиловал? Скандальное должностное лицо получило новую должность в КГГА (документ)

За 2025 год его уволили и из КГГА, и из КМВА

Мэр Киева Виталий Кличко подписал документ о назначении Николая Поворозника на должность советника Киевского городского головы. И это после громкого скандала и увольнения в 2025 году.

Об этом свидетельствует распоряжение Кличко, которое получил "Телеграф". В документе указано, что Поворозник назначен на новую должность от 22 января 2026 года.

"Назначить Поворозника Николая Юрьевича советником Киевского городского головы на общественных началах по введению антикризисных мер в условиях чрезвычайной ситуации в столице", — говорится в документе.

Распоряжение о назначении Николая Поворозника

Отметим, что Николай Поворозник в 2025 году был уволен с должности первого заместителя председателя КГГА из-за громкого скандала. Сейчас же Кличко назначил его своим советником.

Громкая гулянка в День траура? Детали скандала с Поворозником

В апреле 2025 года разразился большой скандал вокруг Николая Поворозника, ведь он, по данным СМИ, вместе с другими чиновниками КГГА праздновал День рождения в рабочее время. Произошло это 25 апреля, когда в Киеве был День траура по 12 погибшим в результате российских обстрелов.

Празднование проходило на коммунальной территории у Киевского моря. Там якобы состоялось собрание с алкоголем и шашлыками, где находился сам Поворозник и некоторые другие чиновники. После обнародования в СМИ чиновник отрицал это, утверждая, что журналисты перекрутили и извратили все. Ведь не было "празднования, музыки или подарков", а только "общение коллег во время обеда".

Скриншот с видеозапис празднования Дня рождения Поворозника

Однако уже в июне 2025 года Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей первого заместителя. В июле того же года Печерский районный суд Киева упразднил решение Киевсовета. Судья назвал его противоправным. Однако тогда фактического возвращения должностного лица на должность не произошло.

В октябре 2025 года Поворозник объявил о завершении своей работы в должности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, которую он занимал почти 8 лет.

Коррупционный скандал и обыски в КГГА

В 2020 году Поворозник попал в коррупционный скандал. Тогда стражи порядка зафиксировали, что он через посредника "требовал неправомерную выгоду в размере $125 тыс. у представителя компании-застройщика за влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений".

14 апреля сотрудники СБУ задержали посредника. Его поймали с поличным при получении $60 тыс. Кроме того, правоохранителям стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить $246 тыс. за согласование другого объекта строительства. В рамках этого дела в 2020 году провели обыски в КГГА.

Задержание якобы посредника Николая Поворозника. Фото: Источник НВ

Что известно о Николае Поворознике

Родился 10 апреля 1972 года в Хмельницкой области. В 1995 г. получил высшее образование по специальности инженер электронной техники в Киевском военном институте управления и связи. В 2008 году получил диплом магистра государственного управления в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

С 1990 по 2001 год проходил военную службу в Вооруженных силах Украины. В октябре 2001 года Поворозника назначили главным специалистом, а затем и начальником отдела Управления по вопросам предпринимательства Киевской городской государственной администрации. Далее чиновник продолжил работу в КГГА на разных должностях.

Николай Поворозник

Уже в январе 2016 его назначили заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. А с декабря 2017 по 13 октября 2025 Поворозник был первым заместителем председателя КГГА.

О личной жизни известно немногое. Женат, воспитывает сына и дочь. Самым громким скандалом стало празднование Дня рождения в День траура. Однако были и другие.

К примеру, в апреле 2025 года Поворозника уволили с должности первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации. Основная причина — должностное лицо неоднократно игнорировало поручение начальника КМВА Тимура Ткаченко, не выполнило задание по отчету о выдаче и учете пропусков для передвижения во время комендантского часа. В частности, Поворозник подписал выдачу более 10 тысяч спецпропусков в Киеве — почти по 50 ежедневно.

Также в КГГА он отвечал за бюджетную сферу. Ткаченко отмечал, что зафиксировано более 100 сообщений о нарушениях в закупках БЭБ только за 2024 год на сумму 8 млрд грн; украдено почти 60 млн грн на услугах для тяжелобольных.

Распоряжение об увольнении Поворозника

Тогда в КГГА подчеркнули, что речь идет о распоряжении о возложении на исполнение обязанностей первого заместителя главы военной администрации на Николая Поворозника.

